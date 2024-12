Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5-8 Aralık tarihleri arasında ‘Başlangıçlar’ temasıyla Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali düzenliyor. Festival, kapsamında dünya çapında tanınan pek çok yazar kentle buluşuyor.BURSA (İGFA) - 8 Aralık' kadar Bursa'da ‘Başlangıçlar’ temasıyla düzenlenen Bursa Uluslararası Edebiyat Rachel van Kooij'den Şebnem İşigüzel’e, Marek Sindelka’dan Gaye Boralıoğlu’na kadar yerli ve yabancı 17 önemli kalem, 3 gün boyunca Bursalılarla buluşarak hayatlarına dokunan hikâyeleri, eserlerinin ardındaki dünyaları anlatacak.

Festival kapsamında genç yazar adayları ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenerek hayal kurmanın ve yazmanın gücünü keşfetmeleri sağlanacak.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, daire başkanları, şube müdürleri ve edebiyatseverler katıldı.

“BURSA’MIZIN HER KÖŞESİNDE EDEBİYAT YAŞAR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kültürün, sanatın ve edebiyatın birleştirici gücünü Bursa’da hep birlikte hissedeceklerini söyledi.

Bursa’nın derin kültürel mirasıyla da bir edebiyat kenti olduğunu belirten Başkan Bozbey, Bursa’da kelimelerin tarih koktuğunu, renklerinin şairin dizelerinde can bulduğunu, Bursa’nın ruhunun yazarın satırlarında hayat bulduğunu dile getirdi. Orhan Kemal, Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet gibi büyük ustaların bu topraklardan ilham aldığını ve eserlerini bu kadim şehirde yazdığını anlatan Başkan Bozbey, “Bursa’mızın her köşesinde edebiyat yaşar. Irgandı Köprüsü’nü, Cumalıkızık’ı başka anlamlarla görürüz. Şairler sokaklarımızda yürürken, tarihin ruhunu ilham olarak alır. Bursa, bu yüzden sadece geçmişin değil, geleceğin de bir edebiyat kentidir. Bu yıl Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, çok önemli bir temaya sahip. ‘Başlangıçlar’. Her hikâyenin, her yolculuğun bir başlangıcı vardır. Her birimizin yaşamında da öyle. O ilk adım, içimizdeki hayallerin kıvılcımını ateşler. Her yeni başlangıç, bizi bir adım daha ileriye taşır. Biz de işte tam bu yüzden Bursa’daki edebiyatseverlere, edebiyatın bu gücünden ilham almak adına bir başlangıç sunuyoruz” diye konuştu.

“DİĞER İLÇELERE DE YAZAREVİ AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Edebiyatın, zaman ve mekânın ötesine geçen, insan kalbine dokunan bir köprü olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, bu köprünün farklı kültürleri bir araya getirdiğini ve insanları birbirine yakınlaştırdığını anlattı. Festivalle, insanları edebiyat aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa’mızı, bu önemli festival ile uluslararası edebiyat sahnesine taşımayı arzuluyoruz. Yıllar önce Gölyazı ve Misi’de açtığımız Yazarevi’nin benzerlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak İznik başta olmak üzere diğer ilçelerde de açmayı planlıyoruz. Yazarların, o bölgeleri ve insanlarını yazmasını istiyoruz. Böylece hem Bursa’nın hem de bölge insanın tanıtımına destek olmasını arzu ediyoruz. Bu festivalde, dünya çapında tanınan pek çok değerli yazarımızı ağırlayacağız. Festivale katılacak olan tüm yazarlarımız, eserlerinin derinliklerine inerek bizlere yeni bakış açıları kazandıracak” dedi.

Festivalin, Bursa’da gelenek haline geleceğini ve dünya edebiyatını Bursa’ya taşıyacağını söyleyen Başkan Bozbey, Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali’nin fikirlerin, duyguların ve hayallerin buluşma noktası olacağını belirtti. Tüm Bursalıları üç gün boyunca kentin her köşesinde edebiyatın derinliğine inmeye, yeni başlangıçları keşfetmeye davet eden Başkan Bozbey, “Festivalimizin ana teması olan ‘başlangıçlar’ sayesinde edebiyatla başlayan her yeni yolculuğa hep birlikte çıkacağız. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimizin unutulmaz anlarla dolmasını diliyorum. Bursa, her zaman edebiyatın, sanatın ve kültürün kenti olacak. Gelecek yıllarda bu festivalin, Bursa’nın kültür ve sanat takviminde kalıcı bir yer edinmesini, tüm dünya edebiyatseverlerini buluşturan bir adres olmasını hedefliyoruz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, yeni bir başlangıcın parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Edebiyat ve sanat adına çok fazla iş yapacaklarını belirten Pala, festivalin hayırlı olmasını diledi.