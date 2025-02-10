Gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği ve yangın riski taşıdığı için Bursa Uludağ’da ruhsatı iptal edilen otel, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile müşteri ağırlamaya devam ediyor. Olası yangın riski taşıyan Parnassius Uludağ Otel’de ziyaretçiler, her şeyden habersiz konaklamayı sürdürüyor.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bolu Kartalkaya'da bulunan ve geçtiğimiz ay ihmalkârlık dolayısıyla çıkan yangında 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel faciası sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’da bulunan otellere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Parnassius Uludağ Otel’in ruhsatı iptal edildi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİNDEN DENETİM TALEBİ

Uludağ 1. Gelişim Bölgesinde faaliyet gösteren ve Parnassius Uludağ Otel tabela ismiyle bilinen Hitit Otel ile ilgili CİMER’e yapılan şikayet üzerine Osmangazi Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı/İtfaiye Yangın Önlem Şube Müdürlüğünden, Parnassius Uludağ Otel’in denetlenmesini talep etti.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimde, otelin yasal mevzuata dair gerekli yükümlülükleri taşımadığının anlaşılması ve Parnassius Uludağ Otel’e verilen 15 günlük süre sonunda da uygun itfaiye raporunun ibraz edilmemesi dolayısıyla ruhsatı iptal edildi.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR! YANGIN RİSKİNE RAĞMEN YÜRÜTME DURDURULDU

Yapılan denetimler sonucunda Parnassius Uludağ Otel’in, Osmangazi Belediyesi tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından otel yetkilileri mahkeme yoluna başvurarak, belediyenin ruhsat iptaline ilişkin kararına, ‘yürütmeyi durdurma kararı’ aldı.

Bursa Uludağ 1. Gelişim Bölgesi'nde bulunan Parnassius Uludağ Otel, mevzuata aykırı davranmasına ve yangın riski taşımasına rağmen faaliyet göstermeye devam ediyor.

YAPI KAYIT BELGESİ DE YOK

İddialara göre Bursa Uludağ’da faaliyet gösteren Parnassius Uludağ Otel’in, yapı kayıt belgesi bulunmuyor.

Söz konusu otel hakkında daha önce de yıkım kararı çıktığı ancak bu kararın da iptal edildiği belirtiliyor