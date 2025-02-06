Türkiye’nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı, çocuklar doyasıya eğlendi Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı, çocuklar doyasıya eğlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki dün etkisini gösteren yağışıyla birlikte kar kalınlığı 8 santimetre artarak 94 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en yüksek eksi 8 en düşük eksi 11 derece olması beklenen Uludağ’da, kar yağışı etkisini bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: iha