Türkiye’nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki dün etkisini gösteren yağışıyla birlikte kar kalınlığı 8 santimetre artarak 94 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en yüksek eksi 8 en düşük eksi 11 derece olması beklenen Uludağ’da, kar yağışı etkisini bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Uludağ’da işletmeciler tatilcileri hafta sonu keyifli bir gün geçirmek için zirveye davet ettiler