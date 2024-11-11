11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) fidan dikim etkinliği düzenlendi.

30 Haziran’da Uludağ Üniversitesi çıkan yangın sebebiyle 87 hektarlık alan zarar gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” sloganıyla bu yıl BUÜ Görükle Kampüsü’nde yapılan etkinliğe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Demirci, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Adli Komisyon Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yer almaktayız diyen Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Daha yeşil bir Türkiye için ülke genelinde aynı anda geleceğimize nefes olacak fidanlarımızı sizler ile birlikte toprakla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken, orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde ülkemiz ağaçlandırma konusunda Avrupa’da 1., dünyada ise 4. sıradayız. 2024 yılında Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes sloganı ile kutladığımız 11 Kasım milli ağaçlandırma gününde sizler ile birlikte burada dikeceğimiz her fidan geleceğe nefes olacak ülkemizi daha yeşil ve daha yaşanabilir kılacaktır dedi. Son 21 yılda Bursa ilimizde 158 milyon fidan dikildiğini söyleyen Şimşek, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bursa’mızın yeşiline yeşil katacak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz, son 21 yılda Bursa ilimizde 158 milyon fidan dikerek yeni orman alanları oluşturduk. Bursa ilimizde bu yıl sonuna kadar 2 milyon fidanı toprak ile buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Milli ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında Bursa ilimizde bugün 8 ilçede 21.000 adet fidan dikeceğiz.87 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyleyen Şimşek,30 Haziran 2024 tarihinde Yol çatı mahallesi ve ziraat alanında başlayıp rüzgarın etkisiyle Uludağ Üniversite içerisindeki ormanlık alana sirayet eden yangından 87 hektarlık alan zarar görmüştür. Üniversitemizde yangından zarar görmüş alanlarımızın yeniden ağaçlandırılması ve yangından zarar görmeyen alanların yangına dirençli hale getirilmesi için üniversitemiz ile bölge müdürlüğümüz tarafından protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde bugün yangından zarar görmüş 10 hektarlık alan içerisinde toplam 10.000 adet fidanı hep beraber toprak ile buluşturacağız. Üniversitemiz içerisinde zarar görmüş orman alanlarının tamamında yeniden fidan dikimine hazır hale getirme çalışmalarımız devam etmektedir. Yangının izlerini silmek için ise 2025’in sonbaharına kadar 97.000 bin fidanı toprakla buluşturacağız dedi.

Kaybettiğimiz ormanları geri kazanacağız, diyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaz ayında çıkan yangında kaybedilen yeşil alanın geriye kazandırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Yangında 87 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Ciddi bir kaybımız oldu. Ancak çok hızlı bir şekilde inşallah toparlayacağız. Bu anlamda kapsamlı bir fidan dikim programı oluşturduk. 5 hektarlık bir alanı arberetum şeklinde yapacağız. Ormanımızın gündelik kullanımına açacak, herkesin yararlanabileceği bir yeşil alan haline getireceğiz. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kampüsümüzün üçte ikisi ormanlık alandan oluşuyor. 16 bin dönüm kampüse sahibiz. Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol sayesinde yanan alanları yeniden yeşertmenin yanı sıra mevcut ormanlık alanları da ıslah edeceğiz. Bursa’nın toprak yapısı ve iklimini de göz önüne aldığımızda, kaybettiğimiz ormanımızı 3-4 yıl içinde geri kazanacağımız umudundayız. Başta Çevre ve Orman Bakanlığımız ile Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız önderliğinde toplam 10 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. Yangından zarar gören alanlar yeniden yeşil vatana kavuşturuldu.