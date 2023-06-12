Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 2021 yılında aldığı TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yıllık gözetim tetkiki tamamlandı. Yapılan denetimler sonucunda Üniversitenin kalite yönetim sistemi süreçlerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmedi.

TSE Baş Müfettiş Mustafa Ekin, Müfettiş Hüseyin Selçuk Selimoğlu ve Müfettiş İlknur Öztürk, 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerin sonuçlarını Üniversite Yönetimi ile paylaştı. Gerçekleştirilen kapanış toplantısında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BUÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ve Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen hazır bulundu.

Çalışmalar aralıksız devam edecek

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2019 yılında başlatılan toplam kalite çalışmalarının 2021 yılında olumlu bir şekilde sonuçlandırıldığını ve Üniversite genelinde ilk kez TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin alındığını hatırlattı. Rektör Yardımcılığı görevini üstlendiği önceki yönetim döneminde sürecin son derece sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Devlet yönetiminde sürekliliğin esas olduğu inancıyla bizler de aynı şekilde önceki yönetimimizden devraldığımız çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Bu noktada özellikle Kalite Koordinatörlüğümüzün gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı başta Prof. Dr. Funda Coşkun hocamız ve ekibi olmak üzere, burada görev alan müfettişlerimize teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde Üniversitemizin kalite çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi ve çok daha üst seviyelere getirilebilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Sistem kusursuz şekilde işleyecek

BUÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun da göreve geldiği ilk günden itibaren nitelikli bir ekip ile kalite yönetim süreçlerinin kurgulanmasında ve uygulanmasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı. 2021 yılında alınan belge sonrasında da kalite yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri aralıksız devam ettirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Funda Coşkun; “Tüm bu çalışma sürecinin en önemli paydaşı olan akademik ve idari personelin katkılarına teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz kalite yönetim sisteminin kusursuz şekilde işletilmesi için gerekli tüm altyapı organizasyonunu tamamladık. Bundan sonraki süreçte TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi üzerine diğer yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi hususunda çalışmalara devam edeceğiz. Son olarak ekibimize bizlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

2023 yılı için kalite yönetim sistem denetimleri başarıyla tamamlayan BUÜ Yönetimi, bu konudaki çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.