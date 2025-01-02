Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 5 akademisyeni, hazırladıkları projelerle TÜBİTAK-ARDEB 2024 Yılı 2. Dönem 1001 Projeleri çerçevesinde destek almaya hak kazandı. 3 akademisyenin projesi de bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapabilecek çalışmalar arasında yer aldı.

TÜBİTAK-ARDEB 2024 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Açıklanan listeye göre SOBAG araştırma grubundan Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Ender Altay’ın "Mekân Deneyiminin Nörofizyolojisi: Sağlıklı Kentsel Mekânların Tasarımı İçin İnsan-Mekân İlişkisinde Duygulanım Dinamiklerinin Belirlenmesi" başlıklı projesi destek aldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Özdemir’in "Türkiye Yükseköğretim Kurumlarındaki İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Eğitim Programlarının Paydaşlar Perspektifinden İncelenmesi ve Etkinliklerinin Artırılmasına Yönelik Politika Önerileri Sunulması" başlıklı projesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Halime Alkan’ın "19. yy. Osmanlı Hukuk Sistemindeki Dönüşümün Kurumsal Analizi: Ceride-I Mehâkim’de Yer Alan Mahkeme Kararları Üzerine Çok Boyutlu Ampirik Yaklaşımlar" başlıklı projesi de destek almayı başardı.

SBAG araştırma grubundan Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferah Budak’ın "Anafilaksiye Doğal İmmün Sistem Ekseninde İmmünoterapötik ve İmmünoprognostik Yaklaşımlar" başlıklı projesi, MAG araştırma grubundan ise Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Aykut’un "Çift Sarmal Genetik Moleküllerin Karşılıklı İplikçiklerinin Seçici Ayrıştırılabilmesi için İyonik Nanolif Filtre Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı projesi destek aldı. Listede BUÜ’lü akademisyenlerin 1 adet sağlık bilimleri ve 2 adet mühendislik bilimleri projesinin de bir sonraki dönemi beklemeden başvuru hakkı kazandığı açıklandı.

Destek almaya hak kazanan tüm akademisyenleri tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, çalışmaların çeşitlendirilmesi ve daha fazla projenin TÜBİTAK desteği alması için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi. Köklü bir geçmişi bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik ve bilimsel anlamda tecrübeli kadrolara sahip olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yılmaz, “Türkiye’nin seçilmiş 23 araştırma üniversitesi arasında bulunuyoruz. Bu unvan bizlere birçok anlamda avantaj getiriyor. Araştırma üniversiteleri liginde kalıcı olmak ve çok daha üst sıralara tırmanabilmek için bilime, projeye ve Ar-Ge’ye odaklanmalıyız. Bunu da hep birlikte başarabiliriz. Daha fazla akademisyenimizin proje üretmesi ve bunlara destek almasını istiyoruz. Bu yönde de yeni teşvik edici girişimler üzerinde çalışıyoruz. El birliğiyle üniversitemizi hak ettiği noktalara taşımaya gayret edeceğiz ve bunun için çok daha fazla proje üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2024 yılı 2. Dönem 1001 Projelerinde gösterilen başarı performanslarına göre en iyi üniversiteler arasında yer aldıklarına dikkati çeken Rektör Yılmaz, TÜBİTAK’ın projelere gösterdiği destek oranının yüzde 15’leri geçtiğine işaret etti. Yılmaz, akademisyenlerin hazırladıkları projeleri yenileyerek tekrar başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.