Veteriner hekimlerin mezuniyet heyecanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2022-2023 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen törenle belgelerini aldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener, Keles Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İlker Bektaş, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Geleceğe gururla bakın, mesleğinizi severek yapın”

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Veteriner Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen ve üst düzeyde eğitim veren bir kurum olduğuna işaret etti. Bunun çok önemli bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Fakültemizin bu seviyeye gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkürlerimizi iletiyorum. Sayın velilerimize de emekleri ve fedakârlıkları adına teşekkür ediyorum. Kıymetli gençler, sizler de geleceğe her zaman umutla bakın. Devamlı öğrenme arzunuz olsun. Öğrenci olarak bugüne kadar bizlerden talep ettiniz ve bunda haklıydınız. Ancak şuandan itibaren mezun oluyorsunuz. Biz artık hocalarımız ve anne babalarınız olarak sizlerden daha fazla çalışmanızı, mesleğinizi en iyi şekilde yapmanızı talep ediyoruz. Bizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Sizler de geleceğe gururla bakın. Mesleğinizi heyecanla, severek ve öğrenme aşkıyla yapın. Çalışma hayatınızda her zaman gülümseyin. Hırs yapacağınız tek şey mesleğinizin zirvesine çıkmak olsun. Kendinizi geliştirmeye devam edin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Dekan Yıldız’dan mesleki etik vurgusu

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız ise gerçekleştirdiği konuşmasında bugüne kadar toplam 3876 mezun verdiklerini, bugün itibariyle de 201 öğrenciyi mesleğe kazandırdıklarını söyledi. Fakülte olarak 109 akademik, 77 idari ve yardımcı personel ile hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Prof. Dr. Hüseyin Yıldız; "Pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı dönüşümler yaşanıyor. Bizler de bu değişimleri analiz ederek sistemimize en uygun olanları Fakültemize entegre ediyoruz. Değerli veliler; 6 yıl önce bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, verdiğiniz tüm emeklerin karşılığında bugün birer veteriner hekim olarak sizlerin karşısına çıkmış bulunuyor. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili genç meslektaşlarım, artık mezunsunuz. Mesleğinizi icra ederken asla doğruluktan ayrılmayın, eşit davranın, tatlı dil kullanın, sabırlı olun ve en önemlisi de mesleki etikten asla taviz vermeyin. Hepinize yeni hayatlarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ve mezunlara anı belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

En sportif mezuniyet

Nitelikli eğitim ile mezun oluyorsunuz

Törende konuşan BUÜ Rektör Prof.Dr. Zekeriyya Arı öğrencilere seslenerek; "Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ve kendi alanında da en iyi olan fakültelerden birinden mezun oluyorsunuz. Burada mesleki ve etik anlamda tam donanımlı şekilde eğitim aldınız. Gelecekte hangi alanda görev yaparsanız yapın, buradaki eğitimin kalitesini çok daha iyi anlayacaksınız. Üniversitemizi yaptığınız işlerde en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Bizler de sizlerin başarılarını duydukça gururlanmaya devam edeceğiz. Bu pırıl pırıl gençlere emek veren hocalarımızı ve onları yıllarca yetiştiren ailelerini gönülden tebrik ediyor, değerli mezunlarımıza bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Fakültemizi bir aile olarak görüyoruz

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ise, “Fakültemizde verdiğimiz 4 yıllık eğitimde öğrencilerimizin sadece mesleki gelişimlerini değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini de en üst düzeyde sağlamaya gayret ediyoruz. Fakültemizi sadece bir eğitim yuvası olarak değil, bir aile olarak görmenizi hep istedik ve bu konuda gayret ettik. Bundan sonra BUÜ mezunu birer öğretmen, antrenör ve spor adamı olarak her zaman başarılı bir şekilde ülkemize ve insanlığa hizmet edeceğinize inanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar’. Mezunlarımızla bağımızın burada kopmadığını, kapımızın her zaman bütün öğrencilere açık olduğunun bilinmesini isterim. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarı dilerim. Geleceğimiz sizlere emanettir” şeklinde konuştu.

Tören, fakülte birincisinin konuşması, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi, halk oyunları gösterisi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.