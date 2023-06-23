Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan akademik ve idari personel düzenlenen törende bayramlaşmak için bir araya geldi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Çalışkan, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Huzur ortamını üzerine koyarak devam ettireceğiz

Tören öncesinde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör olarak ilk bayramlaşma töreni olduğunu vurgulayan Yılmaz; “Öncelikle önümüzdeki hafta ifa edeceğimiz Kurban Bayramı’nın vatanımıza, milletimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için dua ediyorum. Bildiğiniz gibi devlette devamlılık esastır. Yeni yönetim olarak biz de önceki dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla görev yapmaya devam ediyoruz. Boşta kalan Rektör Yardımcılığı görevini de Prof. Dr. Zekeriyya Arı hocamız üstlendi. Önceki dönemde oluşturmaya gayret sarf ettiğimiz ve başardığımızı düşündüğümüz huzur ortamını bu dönemde de üzerine koyarak devam ettirmeye çalışacağız. Üniversitemizi hep birlikte daha ileri noktalara taşımak için çabalamayacağız. Bugün burada bayramlaşmak için bulunmanız bir aile ortamı oluşturma gayretimiz açısından çok değerli. Henüz çok taze olan ve yaraları sarılmaya çalışılan depremde vefat eden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Yoğun katılımın olduğu programın sonunda Üniversite Yönetimi, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.