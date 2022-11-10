Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi’nde Robotik ve Kodlama Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde STEAM alan öğretmenlere ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine geleceğin teknolojileri konusunda uzmanlık eğitimleri verilmesi hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi’nde Robotik ve Kodlama Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde STEAM alan öğretmenlere ve Eğitim Fakültesi öğrencilerine geleceğin teknolojileri konusunda uzmanlık eğitimleri verilmesi hedefleniyor.

BUÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Adem Uzun’un yöneticiliğini yaptığı 2020-1-TR01-KA201-093736 nolu “Enhancement of STEAM Teachers’ Discipline- Specific Pedagogiesthrough Roboticand Coding Curriculum Embedded in Online Environment (RoboCode)” başlıklı Avrupa Birliği (Erasmus +) projesi çerçevesinde kurulan Robotik ve Kodlama Atölyesi hizmete açıldı. Yaklaşık 2 yıl önce 191.870 Euro bütçe ile başlatılan AB Erasmus + Projesi’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, akademisyen ve öğrenciler de katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin geldiği bilimsel ve akademik düzeyin kendilerini mutlu ettiğini ancak bu seviye ile yetinmeyeceklerini belirtti. Göreve geldikleri ilk gün başlattıkları çalışmaların başarılı sonuçlarını almaya devam ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Hocalarımız, genç akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz hep birlikte uyumlu bir çalışma düzeni içerisinde hareket ediyoruz. Gösterilen gayretin meyvelerini almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bilimsel başarının temelleri atılıyor

Araştırma Üniversitesi olmaları dolayısıyla teknolojik tabanlı projelere ayrıca önem verdiklerini kaydeden Rektör Kılavuz; “Gençlerimizin eğitimlerinde geleceğin teknolojilerinin kullanılması, öğretim faaliyetleri içerisine bu yeniliklerin adapte edilmesi esasen üniversitemizin misyonu ile birebir örtüşmektedir. Burada alınan eğitimler, gençlerimizi yenilikçi projeler üretmeye, Ar-Ge yapmaya ve edindikleri donanımlar ile girişimci olmaya yönlendiriyor. ULUTEK Teknokent, çok sayıda genç girişimciye ev sahipliği yapıyor. ULUTEK son 5 yılda yazılım ve kodlama alanında faaliyet gösteren genç girişimcilerin ilgi odağı haline geldi. Sadece geçtiğimiz yıl buradaki firmalar 4 milyon Dolarlık bir ihracata imza attı. Bugün açılan atölye ve laboratuvarlarımızın sayısını arttırdıkça, buradaki donanımı geliştirdikçe üniversitemizin daha ileri noktalara geleceğini tahmin ediyoruz. Burada kurulacak arkadaşlıklar, ortak projeye, projeler yayına, yayınlar atıflara dönüşüyor ve topyekün bir bilimsel başarının temelleri işte bu atölyelerde kurulmuş oluyor. Projeyi yürüten tüm ekibe, destek veren herkese ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun” açıklamasında bulundu.

Doğru insan kaynağının ilk adresi

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise son yıllarda fakülte olarak teorik bilgilerin ortaya çıkarılması anlamında kıymetli çalışmalar ortaya koyduklarının altını çizdi. Akademisyenlerin büyük gayreti ile birlikte yürütülen projelerle birlikte Eğitim Fakültesi’nin adının ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Dekan Prof. Dr. Salih Çepni; “Bu gayretlerin hepsi akademik yayınlara dönüşecek ve bununla birlikte üniversitemiz de layık olduğu yerlere doğru yürüyüşe geçecektir. Üniversiteler sadece teorik bilgilerin verildiği yerler olmamalıdır. Bilgilerin beceriye, becerilerin yeteneğe, yeteneklerin tasarıma, tasarımların da teknolojiye dönüştüğü yerler olmalıdır. Teknolojiler de böylesi atölyeler sayesinde ilerlemeye devam edecektir. Bunun için de doğru insan kaynağı gerekiyor. Doğru insan kaynağının ilk adresi de bu atölyeler olacaktır. Bugün açılışını yaptığımız proje atölyesi de işte bu gayretlerin ve hedeflerin en güzel örneği olarak karşımızda durmaktadır. Projeye emek veren tüm hocalarımızı tebrik ediyoruz, hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Geniş eğitim yelpazesi

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Adem Uzun da Robotik ve Kodlama Atölyesi’nin Eğitim Fakültesi ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda modern, işlevsel ve genişletilebilir bir yapıda oluşturulduğunu aktardı. Atölyenin okul öncesinden başlayarak, üniversite düzeyinde ve sonrasındaki uzmanlaşma çalışmalarında da kullanabilecek altyapı sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Adem Uzun; “Buradaki malzeme ve tasarımları seçerken çok boyutlu düşündük. Fakülte bünyesinde çok sayıda bölüm var. Tüm bölümlerde okuyan öğrencilerimizin faydalanması adına yelpazeyi geniş tuttuk. Hedeflerimiz doğrultusunda ortak bir atölyenin kurulmasına önem verdik. Burayı, projemizin ana hedef kitlesinde yer alan öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve öğrencilerimizin teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri amacıyla kullanacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte kurdele keserek Robotik ve Kodlama Atölyesi’ni hizmete açtı.