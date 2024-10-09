Bursa Uludağ Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış töreni Prof.Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Törene TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Müzik dinletilerinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

2024-2025 Akademik yılı açılışına hoşgeldiniz diye söze başlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "50 yıllık, güçlü bir üniversiteyiz.15 fakülte ve 15 yüksekokul olarak 68 bin öğrenci üniversitemizde okumaktadır. 6 bin öğrencimiz ise 129 ülkeden misafir öğrencimiz bulunmaktadır." dedi.

BUÜ 23 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan BUÜ'nün, 23 Araştırma Üniversitesi listesinde yer almaya hak kazandığını belirten Rektör Yılmaz, "Hocalarımız bu gayreti ile araştırma üniversiteleri içerisine girdik hedefimiz bu 23 üniversite içerisinde ilk 10 girmek. Uludağ Üniversitesi olarak hem Türkiye hem de uluslararası arası araneda kendimizi üst sıralara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda üniversitelerin topluma katkı kısmını önemsemek gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.

Uluslararası arenada sadece yabancı öğrencilerimiz ile değil, yabancı öğretim üyeleri ile de ön plana çıkıyoruz. Çin'den ABD'ye kadar seçkin öğretim üyelerini burada topladık. Yılda bir kez olmak üzere çoğu ülkeden öğretim üyelerini burada ağırlamaya çalışıyoruz. Bu sayede dünya ile entegre şekilde eğitim ve öğretim hayatına hizmet veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak orta ve uzak vadede odaklanılan noktanın araştırma üniversitesi olma konusu olduğunu belirten Rektör Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitenin bugünki düzeyine gelmesinde emeği geçen herkesi yad etmek gerekir. Bu konuya çok önem veriyoruz bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz

Dünyanın gittiği politik noktalarda bizde ülkenin ihtiyacına göre adımlar atma konusunda çabalıyoruz sanayi teknoloji konusunda üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Tekrardan 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışının hayırlı olmanı diliyoruz. Nice 50 yıllara."

Öğrencilikten hocalığa yaklaşık 20 yılımın geçtiği Üniversitemde olmaktan mutluluk duyuyorum diye söze başlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 2024-2025 Akademik Yılı'nın ilk dersini verdi. Dersin konusu, 'Değişen Dünyada Teknolojinin Yeri Ve Kamusal Yayıncılık Nasıl Olmalı?' oldu.

Sobacı'nın ayrıca Kamusal Yayıncılık Bağlamında Sosyal Medya, Gazze soykırımı, Bireyin Hakikatten Uzaklaşması, Küresel Sistemin Algı Operasyonları, Tekelleşen Medya, Enformasyon Savaşları, Yankı Odaları, ve Aile Odaklı Temiz İçerik başlıklı konularda TRT'nin yeri ve önemi nedir? dersinin ardından program son buldu