Bursa ve ilçelerinin turizm değerlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtma amacıyla kurulan Bursa Turizm Tanıtma Birliği’nin üyeleri, İnegöl’ün turizm değerlerini gezerek inceledi. Birliğin istişare toplantısı da Oylat’ta gerçekleştirildi.

Bursa ve ilçelerinin turizm değerlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtma amacıyla kurulan Bursa Turizm Tanıtma Birliği’nin üyeleri, İnegöl’ün turizm değerlerini gezerek inceledi. Birliğin istişare toplantısı da Oylat’ta gerçekleştirildi.

Bursa Turizm Tanıtma Birliği üyeleri, çarşamba günü İnegöl’de şehrin turizm değerlerini yerinde keşfetti. Bursa ve ilçelerinin turizm değerlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtma amacıyla kurulan birlik, İnegöl Belediyesi rehberliğinde gün boyu şehir turu gerçekleştirdi. Birlik üyeleri İnegöl’ü ve turizm değerlerini yakından görme fırsatı buldu.

Aralarında ilçe belediye başkanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri meclis üyelerinin yer aldığı heyet İnegöl’de, Yeniceköy’de bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ile geziye başladı. Burada DOSTUM tesislerinin tanıtımı yapıldı. Ardından İnegöl’ün gastronomi değerlerinin sunulduğu Gastro İnegöl Mutfağında öğle yemeği ikramı yapılan konuklar, öğleden sonra ise Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi olma özelliğini taşıyan İnegöl Belediyesi Kent Müzesi ile Mobilya Müzelerini gezdi. Son olarak Oylat Kaplıcalarına yapılan ziyaret ile İnegöl’ün şifalı incisi Oylat tanıtıldı.

Programın öğle yemeği ve Oylat’ta yapılan istişare toplantısı bölümüne İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da katıldı. Gün boyu şehrin değerlerini yerinde inceleyen Bursa Turizm Tanıtma Birliği üyeleri, akşam da Oylat’ta istişare toplantısı gerçekleştirdi. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk birlik üyelerine sunum gerçekleştirdi.