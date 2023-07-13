Başta doğa harikası Suuçtu Şelalesi olmak üzere Türkiye’nin en fazla şelalesine sahip bölgesi olan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe turizminin gelişmesi ve potansiyelinin artması için başlattığı çalışmalar artarak sürüyor. Mustafakemalpaşa’nın doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve kültürel zenginlikleri çerçeveli şekilde değerlendiriliyor.

Bursa’nın yüzölçümü bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa, varlık envanteri olarak Bursa’nın gelişmiş ilçelerinden biri. İstişare toplantısında şifası ve yemyeşil doğasıyla vatandaşların ve turistlerin en uğrak mekânı Tümbüldek Kaplıcaları, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Suuçtu Şelalesi ve yüzlerce şelaleleriyle, Mustafakemalpaşa turizmine yeni ivme kazandıracak projeler konuşuldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve tanıtma birliği marifetiyle Mustafakemalpaşa turizm potansiyelini konu alan istişare toplantısı Suuçtu Şelalesi güzergâhındaki Muradiyesarnıç Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Ercan Leblebici, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Üyesi Banu Erkmen ve Bursa SKAL Başkanı Gülçin Güleç, Mustafakemalpaşa’lı otel işletmecileri katılım sağladı.

Belediye Başkan Vekili Ercan Leblebici "Mustafakemalpaşa Bursa’nın kadim ilçelerinden bir tanesi, bu güzellikleri Türkiye’ye tanıtmak için istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Mustafakemalpaşa Türkiye’nin tüm güzelliklerini bir arada barından nadide bir ilçe. Termal turizm, gastronomi alanında ilçemize yeni projeler kazandırmayı hedefliyoruz. Yamaç paraşütü, dağcılık, motocros, off-road bisiklet sporları gibi doğa sporlarına olan yatkınlığıyla ilçemiz, sporseverlerin en uğrak noktası. Doğanın bize sunmuş olduğu bu eşsiz güzellikleri turizm ile birleştirerek Belediye Başkanımız Mehmet Kanar’ın önderliğinde yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.