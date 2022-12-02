Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükünü ortadan kaldırmak için projelendirilen Adliye Kavşağı bir yıl dolmadan tamamlandı. O bölgede trafik büyük ölçüde rahatladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükünü ortadan kaldırmak için projelendirilen Adliye Kavşağı bir yıl dolmadan tamamlandı. O bölgede trafik büyük ölçüde rahatladı.

Yeni adliye binasının taşınmasıyla birlikte Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturdu. Proje çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu bir yıl dolmadan tamamlandı.

11 Eylül Bulvarı üzerinde araçların Buttim İş Merkezi, Bursa Yeni Adliye Sarayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası ve İstanbul Yoluna dönüş yapmalarına imkan sağlayacak katlı kavşakla birlikte Bursa’da akıllı kavşakların sayısının 49’dan 70’e çıkartılması planlanıyor. Planlama çerçevesinde Bursa’nın farklı noktalarına 21 kavşak daha yapılacak. Nisan ayında temeli atılan kavşak, 11 Eylül Bulvarı ile İstanbul Güzergahı arasında fuar caddesi üzerinden alternatif rota oluşturdu. Her iki taraftan geliş ve gidiş yoluna erişim sağlandı ve aynı zamanda kavşağa U dönüşü hareketi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "17 ilçemizde kapsayan devam eden çalışmalarımız var. Adliye köprülü kavşağının temelini nisan ayında atmıştık. Burada yapacağımız katlı kavşak 11 Eylül Bulvarı ile İstanbul güzergahı arasında Fuar caddesi üzerinden alternatif rota oluşturacak. Her iki taraftan geliş ve gidiş yoluna erişim sağlanacak. Aynı zamanda kavşağa U dönüşü hareketi verildi. Amacımız 11 Eylül Bulvarı’nda daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak. Kavşak kullanıma açıldı. Hayırlı olsun" dedi.

Akıllı kavşak sayısı 70’e çıkıyor

Başkan Aktaş, Bursa’da trafik meselesinin çözümü için büyük kavşak projeleri ve yol düzenlemelerinin yanında 49 kavşağı akıllı hale getirdiklerini, bunu 70’e çıkaracaklarını kaydederek, "Akıllı kavşaklarla ilgili farklı siyasi partilerden Bursa’nın trafiği basit kavşaklarla çözülmez gibi söylemlerde bulundular. Bana ve ekip arkadaşlarıma büyük bir haksızlık. Halk arasında “baba” diye tabir edilen dönen kavşaklar içerisinde biz araçları toplamaya ve sirküle etmeye çalışıyoruz. 49 kavşağımızın üzerine 21 akıllı kavşak uygulamamız daha olacak 70 civarı kavşakta aynı uygulamayı yapmış olacağız. Amacımız yeşil ışık yanarken süre zarfında kaç aracı daha fazla geçirebiliriz ve trafiği nasıl daha akışkan hale getirebiliriz. Bursa trafiğini rahatlatacağız" diye konuştu.