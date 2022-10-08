Bursa Ticaret Borsası’nın,geçtiğimiz hafta sonu yapılan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından dün gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimlerinde, mevcut başkan Özer Matlı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bursa Ticaret Borsası’nın,geçtiğimiz hafta sonu yapılan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından dün gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimlerinde, mevcut başkan Özer Matlı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bursa Ticaret Borsası’nda (Bursa TB)seçim heyecanı sona erdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen meslek komiteleri ile meclis üyeleri seçimlerinin ardından bu kez yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerini belirlemek için sandık başına gidildi. Osmangazi 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimde 4 yıl boyunca görev yapacak yönetim kurulu belirlenirken; seçimlerin ardından ilk toplantısını yapan Bursa TB Meclisi’nde de meclis başkanı ile meclis başkanlık divanı üyeleri belli oldu.

Özer Matlı güven tazeledi

Tek liste ile yapılan seçime rakipsiz giren mevcut Başkan Özer Matlı, meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. Özer Matlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“İbrahim Özhan, İlker Birgül, İsmail Aslım, Emrah Silmez, Gökhan Onur, Serdar Yıldız”

Meclis Divanı seçildi

2022-2026 dönemiilk toplantısını gerçekleştiren Bursa TB Meclisi’nde de mevcut Başkan Mehmet Aydın yeniden Meclis başkanlığınaseçildi. Aydın’ın yardımcıları Mustafa Aksu ve Hasan Çetin olurken, Meclis Kâtip Üyeliğine ise Sabriye Şen getirildi.

Bursa TB’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri iseÖzer Matlı, Hikmet Bosut, Cengiz Camcı, Hakan Kırmızıay, Tamer Sertepe, Mehmet Korkmaz ve Mehmet Edemenoldu.

“Şehrimiz ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Öncelikle şahsıma güvenen ve oylarıyla desteklerini esirgemeyen değerli üyelerimize, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarıma, kıymetli meclis ve meslek komitesi üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çalışmalarımızı önceliğimiz üyelerimiz, önceliğimiz Bursa anlayışıyla yürüttük. Gelinen noktada 8 yıl gibi kısa bir sürede tescil işlem hacmimizi 10 milyar lira seviyesine getirmeyi başardık. Hayata geçirdiğimiz projeler ile kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdük. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yine aynı azimle üyelerimiz için çalışmaya, Borsamızın marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak projeler üretip, şehrimize ve ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.