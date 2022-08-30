Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle, Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hizmete açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle, Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hizmete açıldı.

Bin 989 metrekare içerisinde 3 adet sivil mimari örneği bina ile bin 200 metrekare kullanım alanına sahip Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, hizmete açıldı. Bini aşkın üyesi ile hizmet sürdüren Bursa Ticaret Borsası, Bursa’nın tarımsal hareketine ve ticaretine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hizmet binaları vizyon işidir. Güzel eseri Bursa’ya kazandıran Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bursa Ticaret Borsası, çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olmaktadır. Tam 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bu anlayıştan dolayı tüm kardeşlerimi, çalışanlarımızı, genel sekreterimiz başta olmak üzere kutluyorum. Türkiye’nin yüz akı olan Bursa Ticaret Borsası, özellikle üyelerinin dertleriyle uğraşan, bunları çözüm için Ankara’ya taşımaktadır. Türk adalet hayatında devrim niteliğinde hayata geçen bir açılışı da hep beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu devrim niteliğinde bu değişimi sağlayan da dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek’tir. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise, “Bursa’nın geçen yıl, 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmi, 15 milyar dolarlık ihracatıyla İstanbul ve Kocaeli’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Bursa, Türkiye’nin toplam ihracatında önemli paya sahiptir. Bursa, Türkiye’yi yediren giydiren, donatan şehridir. Bursa Türkiye’nin kadim ve güçlü yolculuğunda omuzlarına yük ve sorumluluk almış bir şehirdir" diye konuştu.

Konuşmaların dev gerçekleştirilen "Bursa’nın Yıldızları" ödül töreninde, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri tarafından ödüle layık görülen firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi. Ödül törenin sonunda Matlı, Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim etti. Hisarcıklıoğlu da Matlı’ya BTB tarafından alınan "Bursa Pideli Köfte" coğrafi işaret tescil belgesini verdi.

Ödül töreninin ardından Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Bursa Ticaret Borsası hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, belediye başkanları, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bazı belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.