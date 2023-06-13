Bursa Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi açılış toplantısı, firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ihtiyaç analizi ve izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Üyelerinin ticari hayatlarına katkı koyacak projeler üretmeyi sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalaraihracat kapıları aralamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak amacıyla çalışmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi çerçevesinde, Bursa TB tarafından gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi’nde açılış toplantısı düzenlendi. Bursa TB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Bursa TB Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Yıldız ile Emrah Silmez ve projede yer alan firmaların temsilcileri katıldı.

Gıda Sektöründe Yapısal Dönüşüm

Toplantının açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Ticaret Bakanlığı Devlet Destekleri Başkanlığı tarafından onaylanan projenin firmalara ve Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. Günümüzde ülkelerin iklim, ürün çeşitliliği, genetik zenginlik gibi sahip oldukları avantajları, ekonomik ve milli değer haline getirme çabasında olduğunu söyleyen Silmez, bu nedenle gıda sanayinin rekabet gücünün artırılması ve yapısal değişimlerin hızlandırılmasının önemine vurgu yaparak, “Tarım ve gıda sanayi entegrasyonunun yaygınlaştırılması, hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetlerin geliştirilmesi, KOBİ’lerimizin etkinliklerinin artırılması, gıda sektörünün bütün dallarında teknolojik yenilenme ve kalite sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması son derece elzemdir” dedi.

Üye firmalarımıza rekabet gücü kazandıracağız

Bursa’nın, Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu dile getiren Emrah Silmez, Gıda UR-GE projesi ile üye firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Silmez, “Türkiye tarım ihracatından ancak yüzde 4 oranında pay alabilen fakat bunun çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip şehrimizde, üyelerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığımız projemizle,firmalarımızı hem kurumsal anlamda hem de yapısal olarak geliştirmeyi ve onların ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Odağına büyümeyi, yenilenmeyi, ihracatı ve rekabeti koyan bu anlamlı iş birliğinin, çok güzel neticeleri olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme

Projede yer alan Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldız da Gıda UR-GE projesi ile gıda sektöründe kümelenmeyi sağlayarak,üyeleri dünya pazarlarına taşımak istediklerini vurguladı. Markalaşmanın önemine dikkat çeken Serdar Yıldız, UR-GE projelerinin yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ettiğini dile getirerek, “Proje ile firmalarımızın inovasyona dayalı büyümelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Proje sürecinde kuracağımız iş birlikleri ve düzenleyeceğimiz yurt dışı alım heyetleri organizasyonları ile üyelerimizin rakip ülke ve hedef pazarları tanımalarına imkân tanıyarak, katma değerli ihracat gerçekleştirmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Firmaların ihtiyaç analizleri belirlenecek

Açılış konuşmasının ardından konuşan Proje Danışmanı Gökhan Erol, proje çerçevesinde öncelikli olarak firmalara giderek, dış ticaret, tedarik zinciri yönetimi, üretim süreçleri, insan kaynakları, satış ve pazarlama, muhasebe ile finans başlıklarında şirketlerin durumlarını ve ihracat potansiyellerini belirlemek adına SWOT analizleri gerçekleştireceklerini söyledi. Kümelenme aşaması ve ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi sonrasında katılımcı firmalara eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve tanıtım faaliyetleri konusunda destek sağlayacaklarını ifade eden Erol, 3 yıl süreyle devam edecek UR-GE projesinde faaliyetlerin yüzde 75’inin Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti.

Toplantı, projeye katılan firma temsilcilerinden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.