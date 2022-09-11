Bursa Ticaret Borsası’nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Yaklaşık bir asır önce Zahire Borsası olarak başlayan hizmet yolculuğumuzu üye odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışı ile sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası’nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Yaklaşık bir asır önce Zahire Borsası olarak başlayan hizmet yolculuğumuzu üye odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışı ile sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası’nın 98’inci kuruluş yıl dönümünü yaptığı yazılı açıklama ile kutladı. Bursa Ticaret Borsası’nın, Cumhuriyetin en köklü iktisadi kurumlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, “Bursa Zahire Borsası adıyla Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşları tarafından 11 Eylül 1924 tarihinde kurulan Borsamız, aradan geçen 98 yılda genç Cumhuriyetin kalkınma hamlelerine öncülük ederken, hayata geçirilen projeler ile tarım, gıda ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

Bursa Ticaret Borsası’nın bir asra yaklaşan hizmet serüvenini, çağın ötesinde bir yaklaşımla sürdürdüğünü belirten Özer Matlı, açıklamasında şunları söyledi:

“Temel hedefimiz ülkemizi tarımsal faaliyetlerde dünyada çok daha söz sahibi yapacak vizyoner projeleri hayata geçirmek ve üyelerimize ihtiyaç duydukları her alanda en kaliteli hizmeti sunabilmektir. Bu noktada, Bursa Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Borsamızın gücüne güç katacak çalışmaları üye odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışı ile sürdürürken, devraldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşımak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile kuruluşumuzun 98. yıl dönümünü kutluyor; ilk günden bu yana Borsamıza hizmet eden tüm başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, meclis üyelerimize, komite üyelerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen değerli üyelerimiz ile çalışanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.”