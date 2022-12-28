Bursa Ticaret Borsası aralık ayı olağan meclis toplantısı borsa hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edilirken, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak inşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır projeleri hep birlikte şehrimize ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası aralık ayı olağan meclis toplantısı borsa hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edilirken, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak inşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır projeleri hep birlikte şehrimize ve ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Doğanbey’deki hizmet binasında Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında yapılan toplantıya, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, Bursa TB’nin aylık ve yıllık işlem hacmi istatistikleri ile proje ve çalışmaları hakkında meclis üyelerine detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Zorlu bir yılı geride bıraktık

Toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2022 yılının pek çok açıdan zorlu bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Matlı, dünya ekonomilerinin, üç yıl süren Covid-19 mücadelesinin ardından 2022’de büyük ölçüde normal hayata geri dönse de enerji ve gıdada arz-tedarik sorunları ile yüksek enflasyonist ortamın varlığını hissettirmesiyle hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini belirtti.

Belirsizlikler 2022 yılını şekillendirdi

Sektörlerde yaşanan hızlı değişimler ve belirsizliklerin 2022 yılını şekillendirdiğini dile getiren Başkan Özer Matlı, “Tüm dünyada gıda emtia fiyatlarındaki artışlara ek olarak, maruz kaldığımız kur artışları hammadde fiyatlarımızı ve dolayısıyla maliyetlerimizi ciddi ölçüde artırdı.Yılın başında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, mevcut enflasyon ortamı ve belirsizlikler, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, küresel iklim değişikliklerinin getirdiği öngörülemez gelişmeler, sektörlerimiz açısından yeni yıla ilişkin tahminlerimizi de maalesef ki zorlaştırıyor” dedi.

İşlem hacmi 15 milyar lirayı aştı

Tüm bu olumsuz tablo ve ekonomideki kırılganlıklara rağmen, 2022 yılında Bursa Ticaret Borsası’nı büyütecek, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalara hep birlikte imza attıklarını ifade eden Başkan Özer Matlı, “Özverili çalışmalarımızın bir sonucu olarak bu yıl sonunda geçen yıla oranla tescil işlem hacmimizi yüzde 110 oranında artırarak, 15 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi beklediğimizi ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Yine tarımda ülkemiz için milat olarak gördüğümüz ve A grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda, 2022 yılında alım ve satım olmak üzere toplam yüzde 235 artışla, 1,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştık” diye konuştu.

Yetkili sınıflandırıcı hizmet ağı genişliyor

Lisanslı depoculuk sisteminin TÜRİB’in en önemli ayağı olduğuna dikkat çeken Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.’de hizmet ağını genişletmeyi sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Matlı, yetkili sınıflandırıcılık hizmetini Karacabey, Çorlu, Gaziantep, Konya,Polatlı ve Turgutlu’dan sonra yakın bir süreçte devreye alınacak Bandırma şubesiyle 7’ye çıkaracaklarını ifade etti.

“Geleceğin Kanatları Altında”

Covid-19 salgının tüm dünyada, toplumlar ve teknoloji nezdinde bugüne kadar görülmemiş bir hızda değişime yol açtığını söyleyen Başkan Özer Matlı, dijital dönüşümde öncü olmak adına Bursa TB E-Akademi projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bugüne kadar düzenlenen eğitimlerden 3 binden fazla kişinin yararlandığını kaydeden Başkan Matlı, “Geçtiğimiz yıllarda çok güzel eğitimler düzenledik ve güzel başarılar elde ettik. Bu yıl da kendi başarımızın üzerine çıkabilmek adına eğitimlerimizi farklı boyutlarda ele aldık ve farklı planlar belirledik. Bu anlamda kendimize yıl boyunca unutmayacağımız ve gitmek istediğimiz yolu hatırlatması adına bu yılın etkinliklerini “Geleceğin Kanatları Altında” temasıyla belirledik” ifadelerini kullandı.

Eğitime destek artarak devam ediyor

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası olarak gelenekselleşen eğitim yardımlarını 2022 yılında da artırarak sürdürdüklerini vurguladı. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi yaklaşık 540 öğrenciye kışlık bot yardımında bulunduklarını söyleyen Özer Matlı, “Ayrıca lise ve üniversite eğitimi gören 142 öğrencimize burs desteği sağlıyoruz ki burada değerli meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.Eğitime desteğimiz tabii bunlarla da sınırlı kalmadı. Yine proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarımda ülkemize rol model olması adına hem fiziki hem de eğitim kalitesini artıracak desteklerimizi yıl içinde sürdürdük” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır proje

Gıda sektörünün sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunmak ve firmaların ihracat pazarlarını genişletmek adına,Bursa’ya Gıda Sektörü Kümelenme Alanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Özer Matlı, başvuru süreci 16 Ocak’ta tamamlanacak proje için yoğun talep aldıklarını söyledi. Başkan Matlı, “Şehrin dışında kurmayı planladığımız, gıda sektörü kümelenme alanıyla kent içinde kalarak büyümekte zorlanan gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı düzenli bir alanda toplamayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki süreçte bir taraftan talepleri almaya devam ederken, bir taraftan da komisyonumuz, alternatif yerler üzerinde çalışmalarını yürütüyor olacak.Bir sonraki aşamada da ilgili kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmalarımızı tamamlayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza başvurumuzu yapacağız” diye konuştu.

2023 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Yılın son meclis toplantısında konuşmaların ardından Bursa Ticaret Borsası’nın 2023 yılı bütçesi ve iş programı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından söz alan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2022 yılı bütçesinin planlandığı şekilde gerçekleşmesinde özverili çalışmalarından ötürü meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile genel sekreterliğimiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yılın bu son günlerinde, gelecek yıla umutla bakıyor, sorunların düzeleceğine dair olan inancımızı koruyoruz. Temennim; Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içerisinde, daha nice başarılara imza atabilmek. Bu vesileyle bir kez daha meclis ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, tüm üyelerimize, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.