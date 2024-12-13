Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başlattığı 'Bursa Teknoloji Kulüpleri' projesiyle öğrencilere eğitimde teknolojiyi deneyimleme ve üretim yapma fırsatı sunuyor.BURSA (İGFA) - Bu kapsamda belirlenen TEKNOFEST Okul Temsilcileri, DENEYAP sınıflarında gerçekleştirilen etkinliklerle teknolojiye dokunup yaratıcı projelerle tanıştı.

Birinci aşamada ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, lazer markalama ve 3D yazıcılarla anahtarlık yapımı gibi uygulamalarla hem üretim sürecini deneyimledi. 750 öğrenci ve öğretmenin katıldığı bu programlar, genç mucitlere yenilikçi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sundu.

Proje kapsamında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı ve topluma fayda sağlayacak projelerde deneyim kazanmalarını hedefliyor. Ayrıca, bilim ve teknoloji odaklı eğitimle bireylerin bütüncül bir gelişimini sağlamayı amaçlıyor.

Ortaokul ve lise öğrencileri için planlanan yeni etkinlikler, atölye çalışmaları ve teknoloji gezileri ise yakında duyurulacak.