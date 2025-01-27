Bursa Teknik Üniversitesi ve ASKON Bursa Şubesi arasında iş birliği güçleniyor.BURSA (İGFA) - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda; ortak proje ve çalışmaların yürütülmesi, BTÜ’nün Ar-Ge konusunda mentörlük yapması, öğrencilerin İMEP ve istihdam kapsamında ASKON tarafından destelenmesi kararlaştırıldı.

ASKON Bursa Şubesi(Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; BTÜ ve ASKON arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Ortak projeler ve çalışmaların yapılmasına dair kararların alındığı toplantıda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Güney Marmara’nın ve Bursa’nın tek teknik üniversitesi olarak eğitimde, araştırma ve geliştirmede ve proje üretme konusunda iddialıyız. Bu noktada özellikle sanayi paydaşlarımızla yakın ilişkilerimizi sürüyoruz. Sektörlere özel sorun çözüm pazarı etkinlikleri düzenleyerek, problemlere öneriler getiriyor, Proje Destek Ofisimiz ile ulusal ve uluslararası projelere destek veriyoruz. ‘Ne kadar sahada olursak o kadar güçlüyüz’ ilkesiyle bundan sonraki süreçte de sanayi ile iş birliğimizi arttırarak sürdüreceğiz. ASKON üyeleri ile de yapacağımız iş birliklerinin gücümüze güç katacağını düşünüyorum.Öte yandan güçlü firmaları bünyesinde barındıranBursateknopark’ın kapasitesini artıracağımızı buradan duyurmak istiyorum.” dedi.

“BTÜ’NÜN TECRÜBESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

ASKON Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız da BTÜ ile yakın iş birliğini sürdürdüklerini, bu ilişkinin güçlenerek artması için çalışacaklarını söyledi.

BTÜ MERLAB laboratuvarını incelediklerini dile getiren Yıldız, buradaki imkânlardan üyelerinin yararlanmak istediğini aktardı. BTÜ ÜNİ-SAN ile iş birliğini güçlendirmek ve ortak projelerde buluşmayı arzu etkilerini belirten Emre Yıldız, “BTÜ’nün uyguladığıİşletmede Mesleki Eğitim Programı kapsamındaöğrencileri istihdam etmeyi ve İMEP sistemini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda iş birliğimiz çerçevesinde çeşitli bölümlerden öğrencileri firmalarımıza yönlendirmek ve mezuniyet sonrası da istihdam etmeyi hedefliyoruz. Üyelerimizin ve firmalarımızın gelişen çok sayıda iş birliği fikrini projelere dönüştürmek için Proje Destek Ofisi ile yakın çalışmalar yürütmek istiyoruz, Ar-Ge merkezlerimizin yürütülmesi ve yenilerinin eklenmesi amacıyla BTÜ tecrübesinden faydalanmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.