Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zekâ ile Toplumsal Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, yapay zekânın toplum üzerindeki etkileri ele alınırken, yapay zekânın dönüşmesi beklenen hali, eğitime ve özel sektöre etkisi de konuşuldu.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen panele; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun’unmoderatörlüğünde düzenlenen panele; Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Mercedes Benz Otomotiv Proje Yöneticisi Sena Ay konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekânın hayatın her alanına girmesiyle çeşitli konularda olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu ifade etti.

İş dünyasında yapay zekâyla işbirliği içerisinde olmanın önemini vurgulayan Eraslan, "Toplum eğer yapay zekâyı anlar ve kullanırsa, mühendis arkadaşlarımız iş bulacaktır. Çünkü istihdam ve iş piyasasında yapay zekâ bir belirleyicidir" dedi. Yapay zekânın olumsuz yönlerine de değinen Eraslan, alışveriş sitelerinin algoritmalarının yapay zekâyla çalıştığını belirterek, kullanıcıların farkında olmadan alışveriş yapmaya teşvik edildiğini anlattı.

Yapay zekâ kavramının, makine öğrenmesi ile uzun yıllardır hayatımızda olduğunu ancak son 2 yılda bambaşka boyutlara gelindiğini ifade eden Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, “Günümüzde dar yapay zekâdan, genel yapay zekâya giden bir eğilimdeyiz. Yapay zekâ insan zekâsını taklit edip, problem çözebiliyor. Ancak günümüzdeki yapay zekâ, verileri insandan alarak bu işlemleri gerçekleştiriyor. Genel yapay zekânın, kendini kodlayabilen ve pek çok konuda tamamen insan gibi düşünen bir hal alması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken en çok tartışılan iki nokta; yapa zekânın ahlak anlayışı ve çıktıların insanileştirilmesi oluyor” diye konuştu.

Eğitimde yapay zekâ, fırsatlar ve tehditler noktasına değinen Prof. Dr. Veysel Bozkurt, “Yapay zekâ, kullanabilenler için fırsat, kullanamayanlar için ise tehditler barındırıyor. Yapay zekânın insanlığı aşma potansiyeli bulunuyor. Eğer genç arkadaşlar bu potansiyelin farkında olursa ciddi atılımlar gerçekleştirebilir” ifadelerinde bulundu. Yapay zekâ ile çalışmaları yürütmenin önemine değinen Prof. Dr. Bozkurt, “Yapay zekâ ile beraber çalışıyoruz ama sınır nedir ve nerede durmamız gerekiyor bunu bilmiyoruz. Eğer tüm işi yapay zekâya yaptırır, siz kenarda durursanız ne yazık ki gelişim mümkün olmaz. Bu nedenle buradaki kritik unsur, yapay zekâ ile beraber çalışmak” dedi.

Yüksek Mühendis Sena Ay ise sanayi alanında yapay zekâ uygulamalarına değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Kurumsal firmalar olarak çok büyük bir dijital dönüşüm içerisindeyiz. Yapay zekâyı, hızlı aksiyon alabilmek adına her alanda kullanıyoruz. Ve firmalar olarak zamandan ve istihdamdan tasarruf sağlayabilmek adına dijitalleşmeyi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak bizlerin her zaman işi bilen, fikirlerini yapay zekâyla eşleştirebilen, kendini geliştiren çalışanlara ihtiyacı olacak.”

Katılımcılara konuşmaları için teşekkür eden panel moderatörü Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, “Günümüzde gelişen teknoloji, yalnızca bir araç değil aynı zamanda insanların hayatını şekillendiren bir olay. Bu nedenle özellikle son yıllarda sıkça kullandığımız yapay zekâ kavramını yalnızca bilimsel açıdan değil günlük hayat ve toplumsal yönleriyle de ele almak gerekliliğinin bilinciyle, toplumsal boyutunu panelimizde konuştuk. Bu kapsamda panelin fayda getirmesini diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Soru cevap bölümüyle devam eden Panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan’ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.