Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı, Mimar Sinan Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. İki aşamalı düzenlenen toplantıya öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri katıldı.BURSA (İGFA) - BTÜ'deki Genişletilmiş Akademik Kurul toplantısı BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın sunumuyla başladı.

Rektör Çağlar, Bursa Teknik Üniversitesini; öğrencilerini merkeze alan, araştırma ve geliştirme odaklı, sanayiyi güçlendiren sanayiden güç alan, şehir ve toplumla bütünleşen, uluslararası bilinirliği ve görünürlüğü yüksekbir üniversite olma hedefiyle yoluna devam eden genç, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak tanımladı. Rektör Çağlar, sözlerinin devamında ise gerçekleştirilen çalışmaları ve BTÜ’nün orta ve uzun vade hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

Terfi alan ve üniversite bünyesine yeni katılan akademisyenleri tebrik eden Rektör Çağlar, gelecek dönemde üniversitenin tüm birimlerinde niteliksel gelişme yaşanacağını bildirdi. Pek çok alanda ilkleri ortaya koyduklarını dile getiren Rektör Çağlar, BTÜ Kariyer Gelişimi ve Uygulama Merkezi (BUKAGEM) tarafından özgün olarak geliştirilen BTÜ Kariyer Modeli’nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Yine bu çerçevede bu yıl ilk kez düzenlenen BTÜ Kariyer Fuarının da (BTÜKAF) sektörlerinde öncü çok sayıda kuruluşun katılımı ile başarı ile gerçekleştirildiğini aktardı.

Sunumunda BTÜ’nün öğrenci merkezli bir üniversite olduğunu ifade eden Çağlar, Engelsiz Üniversiteler Ödülü’nün 2024 yılında ilk defa alındığı bilgisini akademisyenler ile paylaştı. Üniversite yerleşkelerinde bulunan sosyal alanları geliştirme çabası içerisinde olduklarını kaydeden Çağlar, Mimar Sinan Yerleşkesinde yeni bir eğitim binasının inşaatına başlandığı müjdesini de verdi.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ODAKLI

Prof. Dr. Çağlar,BTÜ’nün araştırma üniversitesiolma yolundaki azminin her sene daha da artarak sürdürdüğünü vurgularken, üniversitede yapılan bilimsel araştırmalar ile iki farklı buluşun uluslararası patent kuruluşlarınca tescilinin gerçekleştiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri nezdinde patent başvurusu yapılan 7 farklı buluşun ise halen değerlendirme sürecinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Robotik ve akıllı sistemler alanında altı farklı alanda Ar-Ge ve yazılım çalışmaları yürüttüklerini aktaran Rektör Çağlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısında da iki yıl üst üste destek alma başarısı göstererek BTÜ’nün toplam 27 projenin ikisini Bursa’ya kazandırdığını vurguladı. Öğretim üyelerinin geliştirdiği projeler ile BTÜ’nün TÜBİTAK Ar-Ge proje desteklerinde 39. sıraya yükseldiğini belirten Rektör Çağlar, her yıl bir önceki yılın üzerine çıkma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

BTSO konseyleri ve iş dünyasının tüm sektör STK’ları ile işbirliği amacıyla düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran BTÜ Rektörü Çağlar; “Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Sorun Çözüm Pazarı’ formatı ile sektörlerin Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine destek olmak üzere bilimsel çalışmalar üretmek ve Avrupa Birliği projeleri geliştirmek üzere çalışıyoruz. Benzer şekilde bünyemizdeki Merkezi Araştırma Laboratuvarı MERLAB ile de firmaların ihtiyaç duyduğu test ve analiz hizmetlerini akredite cihazlarımızla hızlı ve düşük maliyetler ile karşılayarak sektörlere ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Yerel belediyeler işbirliğiyle “AB Proje Fikri Geliştirme Çalıştayları” düzenlediklerini aktaran BTÜ Rektörü Çağlar; “Paydaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmek ve iş süreçlerini iyileştirmek üzereöğretim üyelerimizi belediye yönetici ve çalışanları ile bir araya getiriyor ve proje fikirleri geliştiriyoruz. Bu format ile temel hedefimiz, ortaya konan fikirlerden Avrupa Birliği projeleri geliştirmek ve hem belediyelerimize ve halkımıza hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır” dedi.

Sadece Bursa’da ve Türkiye’de değil tüm dünyada tanınan bir üniversite olma yaklaşımı ile çalıştıklarını dile getiren Rektör Çağlar; “Destek aldığımız ve yürütücüsü olduğumuz 2 ayrı Horizon Europe projesi, Erasmus KA2, K131 ve K171 projeleri ile toplamda 30’a yakın ülkeden 100’ün üzerinde üniversite ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu yıl Erasmus KA171 yükseköğretimde hareketlilik projelerinde aldığımız 38 destek ile Türkiye 2.’si olduk. Benzer şekilde Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan aldığımız destekler ile farklı ülkelerden paydaş üniversiteler ile ortak bilimsel projeler yürütüyoruz” dedi.

BTÜ 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Genel Kurulu; Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genel Sekreter Selim Uzun’un katılımcıların görüş ve önerilerini dinleyerek soruları cevaplamaları ile sona erdi.

Etkinlik sonunda tüm akademik personelin katılımı ile anı fotoğrafı çektirildi.