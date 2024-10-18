Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve İznik Belediyesi “Proje Fikri Geliştirme Çalıştayı”nda buluştu. İznik Belediyesi ev sahipliğindeki çalıştayda, BTÜ’lü akademisyenler ve belediye yöneticileri İznik için yenilikçi fikirler geliştirdi. AB projesi hedefli çalıştayla, İznik’in sorunlarına çözüm aranırken ilçenin tanınırlığının artması da amaçlanıyor.

“Şehirle bütünleşen, şehirle birlikte üreten” mottosuyla çalışmalarına yön veren Bursa Teknik Üniversitesi bu kez İznik ilçesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilki Yıldırım Belediyesi ile yapılan “Proje Fikri Geliştirme Çalıştayı”nın ikincisi BTÜ Proje Destek Ofisi tarafından İznik Belediyesi ile gerçekleştirildi. İznik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay’ın açılışına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, BTÜ öğretim üyeleri, İznik Belediyesi yöneticileri ile personeli katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, daha önce Yıldırım Belediyesi ile gerçekleştirilen çalıştayın ikincisinin İznik Belediyesi ile yapıldığını ifade ederek, Bursa’nın ve yakın bölgenin tek teknik üniversitesi olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini, bu çerçevede şehre dokunan, şehirle bütünleşen, toplumsal katkıya odaklanmış bir üniversite olmak için çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

"İznik için güçlü projeler ortaya çıkaracağız"

Çalıştay kapsamında şehrin sorunlarını toplumsal katkı anlamında görüşerek, yeni proje fikrileri geliştirileceğini ifade eden Rektör Çağlar, “Avrupa Birliği projelerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılı başında kurduğumuz Proje Destek Ofisimiz ile ulusal ve uluslararası projelerde önemli bir mesafe aldık. Örneğin; projelerimiz bir önceki yıla oranla iki kat artış gösterdi. Bizler bu projelerimizi toplumsal katkıya çevirmeyi arzu ediyoruz. Bugün 22 akademisyenimizin ve İznik Belediyesi personelinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda da çok güçlü proje fikirlerinin ortaya çıkacağına ve bu projelerin hayata geçirileceğine inanıyoruz” dedi.

"Üniversitemizin bilimsel desteği önemli"

Yerel yönetimlerin, kendi şehrindeki üniversitelerle ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ise “İlçemizin potansiyelini harekete geçirecek birçok başlıkta Avrupa Birliği proje fikirlerinin bizlere büyük katkısı olacaktır. Belediyemizin çevre, şehircilik, afet, kültür ve sosyal konularında sürdürdüğü çalışmaların üniversitemizin bilimsel desteği ile birleşmesi, ilçemizi daha yaşanabilir ve daha akıllı bir şehir haline getirecek adımları atmamızda büyük rol oynayacaktır” diye konuştu.

"Hedef dünya çapında tanınan İznik"

İznik Kaymakamı Arif Karaman da “Derin tarihi ve pek çok medeniyetin bir arada bulunduğu İznik’i elbet bir gün tüm dünya fark edecek. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalıştay ile İznik’in Türkiye’de olduğu gibi dünya çapında da tanınır hale gelmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Proje Destek Ofisi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, proje eğitimi verdi. Projenin kapsamından bahseden Oya Güler, Erasmus süreci, proje öncelikleri gibi noktalara değindi. Güler’in sunumunun ardından çalıştaya geçildi.

Ortak Avrupa Birliği projeleri

Çalıştayda; Çevre ve Yeşil Enerji, Afet Sonrası Planı Projeleri, Sosyal ve Kültür Projeleri Kültürel Miras, Kadın - Gençlik masaları oluşturuldu. Bu masalarda, konunun uzmanı akademisyenler, belediye yöneticisi ve çalışanlarıyla bir araya gelerek toplumsal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında ulusal, uluslararası projeler geliştirmek üzere fikirlerini tartıştı. Bu alanlarda yerel toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için stratejiler ve iş birliği potansiyelleri belirlendi. İlerleyen süreçte belirtilen başlıklar altında projelerin yazılması ve Avrupa Birliği hibeleri için başvurular yapılması planlanıyor.