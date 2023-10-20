Bursa Ticaret Borsası`nda,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ve GençGirişimciler Kurulu İcra Komitesi Temsilci seçimleri yapıldı.

Bursa TBtoplantı salonunda tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde,TOBB Bursa KadınGirişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri belirlendi.

TOBB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşen seçim sonucunda;Bursa Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliklerine;Sabriye Şen, Hanife Yeşil, Nurçin Yıldız seçilirken,İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine ise Murat Özşumlu seçildi.

Girişimci kurullarımızın çalışmalarını önemsiyoruz

Yapılan seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, her iki kurul üyelerine de başarılar diledi. Girişimci kurullarının Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla 2007 yılında TOBB bünyesinde oluşturulduğunu kaydeden Başkan Matlı, “Gelişen teknoloji ve artan dijitalleşme ile birlikte günümüzde ticaretin kuralları gibi yapılış şekli de günden güne değişiyor. Artık sadece sermaye değil, fikirlerin önem kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla ülkelerin gelişmişliğinin ve ekonomik yönden kalkınmasının girişimci sayısıyla ölçüldüğü bir dünyada, Bursa Ticaret Borsası olarak girişimci kurullarımızın çalışmalarını önemsiyor, ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimci gücünün arttırılmasına gayret gösteriyoruz” dedi.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile Genç Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri, il ve ilçe oda borsalarının tamamının temsilcilerinin kesinleşmesinin ardından, 31 Ekim 2023 Salı gününe kadar yapılacak toplantı ile görev dağılımını gerçekleştirerek seçim sürecini tamamlamış olacak.