Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yüksek enflasyon, maliyet artışları, finansmana erişim sorunu gibi pek çok sıkıntının yanı sıra küresel ticaretin hız kestiği bir ortamda, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Borsa üyesi 9 firmayı tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun ardından, ağırlıklı olarak KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500 listesinin ilk sırasında 2 milyar 54 milyon TL ile Şirikçioğlu İplik ve Denim yer aldı. Geçen yıl 39 Bursa firmasının olduğu listede bu yıl 41 firma yer alma başarısı gösterdi.

“Üye firmalarımızla gurur duyuyoruz”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, listede yer alan Bursalı firmalardan 9’unun bağlı bulundukları odanın yanı sıra kotasyondaki ürün alım satımı nedeniyle aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası üyesi olduklarını açıkladı. İSO 500’deki 7 firma ile birlikte ilk 1000’deki Borsa üyesi firma sayısının 16 olduğunu belirten Başkan Matlı, firmaları başarılarından dolayı tebrik ederek, “Üyelerimizden Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş., Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş., Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş., S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş., Emek Yağ Sanayii A.Ş. ve Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş., İSO İkinci 500 listesinde yer alarak Borsamıza büyük bir gurur yaşatmıştır” dedi.

Bursa firmaları, İkinci 500 listesinde büyümeye devam ediyor

İSO İkinci 500 listesindeki Bursalı firmaların üretimden net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 109 artırarak 53 milyar 676 milyon liranın üzerine çıkardığını kaydeden Başkan Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası üyesi firmaların üretimden net satışlarının ise 12 milyar 946 milyon lirayı aştığını vurguladı. Bursa’nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede en fazla firma ile temsil edilen iller arasında olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, “Yüksek enflasyon, maliyet artışları, finansmana erişim sorunu gibi pek çok sıkıntının yanı sıra küresel ticaretin hız kestiği bir ortamda, kent ve ülke ekonomisine, ihracatına ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı başta üye firmalarımız olmak üzere listede yer alan tüm firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak üretim ve ihracat odaklı yenilikçi projeler ortaya koyarak firmalarımıza değer katmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.