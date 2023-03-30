Bursa TB E-Akademi’de ’Geleceğin Kanatları Altında’ temasıyla 2023 yılı eğitimleri, işletmeler için kaliteli üretim ve gıda güvenliğinde uluslararası standart olan BRCGS Gıda Sertifikası Temel Eğitimi ile başladı. İki gün süren ücretsiz eğitimde katılımcılara, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri, ürünlerde gözle görülebilen ve görülmeyen riskler, tesis standartları ve ürün kontrolü, iç denetim gibi konularda bilgiler verildi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından, üyelerinin yanı sıra, KOBİ’leri, üreticileri ve gençleri dijital çağın bilgi ve becerileriyle donatmak amacıyla, gelişim platformu olarak hazırlanan Bursa TB E-Akademi’de 2023 yılı eğitimleri başladı. Doğanbey Sivil Mimari Örneği hizmet binasında ücretsiz olarak düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikası (BRCGS) Temel Eğitim programına, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların kalite kontrol sorumluları ile ilgili personelleri katılım sağladı.

Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi ve Eğitmen Tülay Eren tarafından BRCGS Gıda sertifikası almak isteyen ya da sertifikaya sahip olup mevcut süreçlerini geliştirmek isteyen firma temsilcilerine yönelik verilen eğitimde, ürünlerde gözle görülebilen ve görülmeyen riskler, hammadde, girdi ve çıktı aşamalarındaki kritik noktalara dikkat çekildi. Uygunsuzlukların sınıflandırılması, standardın gereklilikleri, gıda güvenliği planı, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri, tesis standartları ve ürün kontrolü, proses kontrolü, iç denetim, denetim sonrası faaliyetler ve belgelendirme süreci konularında katılımcılar bilgilendirildi. 27-28 mart tarihleri arasında iki gün süren eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

“BRCGS Gıda sertifikası üyelerimize avantaj sağlayacak”

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa TB E-Akademi Proje Koordinatörü Gökhan Onur, kuraklık ve savaşlar sonucu artan küresel risklerin gıda güvenliği kavramını ön plana çıkardığını söyledi. Bu nedenle 2023 yılı eğitim takvimini işletmeler için gıda kalitesi ve güvenliğinde uluslararası standart olan BRCGS Gıda Sertifikası temel eğitimi ile başlattıklarını kaydeden Onur, “Küresel ölçekte rekabetin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, gıda üretimi yapan ve ihracat pazarlarını genişletmek isteyen firmalarımızın, 130 ülkede 30 bini aşkın firma tarafından kullanılan BRCGS Gıda Sertifikası olan kalite standardına sahip olmaları, kendilerine uluslararası rekabette önemli avantajlar sağlayacaktır. BRCGS Gıda Standardı özellikle ihracat yapan, ürünlerini ulusal ve uluslararası perakende zincirlerinde satışa sunan firmaların tercih ettiği; ürün güvenliğini, yasallığını, kalitesini ve özgünlüğünü sağlamak için geliştirilmiş bir standarttır” dedi.

Ücretsiz sertifika programları yıl boyunca devam edecek

BRCGS Gıda Standardının Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) Teknik Komitesi tarafından da onaylı bir standart olduğunun altını çizen Gökhan Onur, gelen yoğun talep üzerine ikincisini düzenlemeye hazırlandıkları ve önümüzdeki günlerde başvuruya açacakları BRCGS Gıda Sertifika programının yanı sıra, yıl boyunca Uluslararası Özel Gıda Standardı (IFS) ve Avrupa Perakende Sektöründe İyi Tarım Uygulamaları Standardı (GAP) gibi ücretsiz sertifika programları ve eğitimler ile üyelerin kişisel gelişimlerine ve iş hayatlarındaki başarılarına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa TB E-Akademi Proje Koordinatörü Gökhan Onur, eğitimlerden yararlanmak isteyen katılımcıların başvurularını, www.bursatbeakademi.com adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerini de sözlerine ekledi.