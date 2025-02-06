Bursa’da dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkisini sürdürüyor.

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Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Bursa’da kar yağışının aralıklarla devam edeceği bekleniyor. Yarın hava sıcaklığının 5 ile eksi 3 derece arasında olacağı tahmin edilirken, gün içerisinde kar yağışının devam etmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Belediye ekipleri 17 ilçedeki olumsuzluklara karşı 7/24 esaslı çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: iha