Bursa’da dün akşam saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkisini sürdürüyor.
Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Bursa’da kar yağışının aralıklarla devam edeceği bekleniyor. Yarın hava sıcaklığının 5 ile eksi 3 derece arasında olacağı tahmin edilirken, gün içerisinde kar yağışının devam etmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Belediye ekipleri 17 ilçedeki olumsuzluklara karşı 7/24 esaslı çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: iha