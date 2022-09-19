Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘Bursa Şehir Korosu Konseri’ düzenlendi. Bursa’da Türk müziğine katkı sağlayan 30 Türk müziği derneği, 17 şef, 20 sazende ve 200 koristin sahne aldığı gecede, müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşatıldı.

Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ‘Bursa Şehir Korosu Konseri’ düzenlendi. Bursa’da Türk müziğine katkı sağlayan 30 Türk müziği derneği, 17 şef, 20 sazende ve 200 koristin sahne aldığı gecede, müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşatıldı.

Bursa’da 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 100. yıl kutlamaları, çeşitli programlarla devam ediyor. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Bursa Şehir Korosu Konseri’, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı. Konser öncesinde, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa topraklarında yetişmiş ve Türk Sanat Müziğine emek veren 30 Türk müziği derneği, 17 şef, 20 sazende ve 200 koristin sahne aldığı konserde; ‘Şimdi uzaklardasın’, ‘Bursa’nın ufak tefek taşları’, ‘Bursalı mısın kadifeli gelin’ gibi birbirinden değerli nağmeler seslendirildi. Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatseverler de eserlere eşlik etti. Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte ‘Zeytin yağlı yiyemem aman’ şarkısını seslendirdi. Konserin sonunda protokol üyeleri, salonu dolduran tüm katılımcılarla birlikte ‘Bursa’nın ufak tefek taşları’ eserini seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konserin düzenlemesinde emeği geçen Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve sanatçılara teşekkür etti. Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, 102 yıl önce Bursa’nın işgali sebebiyle bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Meclis kürsüsüne ‘Puşide-i Siyah’ın örtüldüğünü ve Mehmet Akif’in ‘Bülbül’ şiirini yazdığını hatırlattı. Bursa’nın o dönemde en az Srebrenitsa’da yaşananlar kadar katliamlara sahne olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa işgalden kurtulunca, ‘Puşide-i Siyah’ Meclis kürsüsünden indirilmiş. Bursa’nın kurtuluşu, aynı zamanda büyük kurtuluşun da müjdecisi olmuş. Bizler artık 100 yıl sonra çok daha güçlüyüz. Bir daha o durumlara düşmemek adına, birlik ve beraberliğimizi, ülkemize ve vatanımıza bağlılığımızı daha çok artırmalıyız” dedi.

Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, 17 şef, 20 sazende, 200 hanende ve 17 Türk müziği derneğinin katılımıyla düzenlenen anlamlı geceyi Bursa’nın kurtuluşunun 100’üncü yılına ithaf ettiklerini dile getirdi. Konserde dinleyicilerin getirdiği kitaplarla birçok çocuğun okuma sevgisine katkı sunacaklarını söyleyen Kocabıyık, etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti. Kocabıyık, “Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, bağrında nice Nene Hatunlar, Kara Fatmalar yatan Bursa’mızın aydınlık yarınlarına Bursalı kadınlarla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından; Başkan Alinur Aktaş tarafından koro şeflerine, Şevket Orhan ve Mihrimah Kocabıyık tarafından da sazendelere günün anısına plaket verildi.