Özellikli tedavi gerektiren yanık vakalarında Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına hizmet sunan Bursa Şehir Hastanesi, yanık izlerine estetik görünüm sağlayan lazer tedavisi hizmetini devreye aldı.

İlk olarak çocuk yanık vakalarına uygulamaya konulan lazer tedavisi, yanık izlerine estetik görünüm kazandırmasının yanında kaşıntıların da azalmasına fayda sağlıyor. Yüksek maliyeti sebebi ile Türkiye’de sayılı merkezlerde verilen bu hizmetten ücretsiz faydalanmak için yalnız Bursalılar değil, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden hastalar başvuruyor.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde lazer tedavisi ile yapılan çalışmaları değerlendiren Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, lazer tedavisinin birçok faydası bulunduğuna dikkat çekti. Sadece estetik görünüm olarak değil, kaşıntıda da faydasını gördüklerini vurgulayan Doç. Dr. Dayı, “Lazer tedavisi özellikle cerrahi işlem gerektirmeyen, çeşitli seanslarla yapılabilen bir tedavi. Bu sırada çocuğa sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi vermek uygun oluyor. Yanıktan sonra kabarmış, kötü görünümlü dokuların cilt altına, ince bir iğne ile ayrıca bir madde vererek destekliyoruz. Böylelikle bu ciltteki izler daha tolere edilebilir duruma geliyor” dedi.

Lazer tedavisinin çocuğun vücudundaki tüm bölgelere uygulanabildiği bilgisini veren Doç. Dr. Dayı, “Bu aslında birçok hastanede olmayan bir tedavi yöntemi. Hatta özel hastanede sorgulandığı zaman pahalı bir yöntem olduğu için genelde bu cihazın bulunmadığını görmekteyiz. Ama bir Şehir Hastanesine böyle bir cihazın alınması bizim için büyük bir şans ve biz bunu uygulamaya başladık. Gün geçtikçe hastalarımızın duydukça arttığını görmekteyiz. İlk uygulamalarımızın sonuçlarında aileler hem kaşıntı için kaşıntısının rahatladığını hem de izlerin daha söndüğünü daha sertliğinin kaybolduğunu ifade etmekteler” şeklinde konuştu.

Bingöl’den şifa bulmaya geldiler

Kızının tedavisi için Bingöl’den geldiklerini dile getiren bir vatandaş ise, yanık izi tedavisi için yaklaşık 5 yıldır mücadele ettiklerini belirtti. Bu süreçte birçok yere başvurduklarını ifade eden vatandaş, “2018 yılının Mart ayında kızım kaynar sudan yandı. Üçüncü derecede yanıklar vardı. Bir ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım sürecini atlattık. 6 ay sonra kızıma yanık bası giysisi giydirdik. Çok bir faydasını göremedik. Sonra bir sürü yere başvurduk. En sonunda Bursa Şehir Hastanesine geldik. Sağ olsun hocamız bizi kabul etti. Kızımız bu sabah lazerli bir operasyon oldu. İnşallah kızımıza şifa olur. Hocamızdan Allah razı olsun. Bundan sonra inşallah devamı gelir, bize de başkalarına da şifa olur” diye konuştu.