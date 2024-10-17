Bursa Şehir Hastanesi, şehrin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olarak her gün binlerce hastaya hizmet veriyor. Ancak son dönemde hastanenin acil servisi ve ambulans girişine yapılan sorumsuz araç parkları, hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları zor durumda bırakıyor.BURSA (İGFA) - Hastane etrafında ve altında geniş otopark alanları olmasına rağmen bazı vatandaşların, kurallara uymayıp araçlarını acil servis önüne park etmeleri tepkilere neden oluyor.

Acil servisin önüne yapılan bu usulsüz parklar, hastaneye ulaşmak için zamanla yarışan ambulansların işini zorlaştırıyor.

Bir hasta yakını, “Burada kimin ne kadar acil bir durumu olduğunu bilemeyiz. O yüzden acil önüne park etmek kabul edilemez. Otopark varken neden buraya park ediyorlar, anlamıyoruz.” diyen bir hasta yakını, bu sorunun yetkililer tarafından daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirtti.