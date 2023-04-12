Bursa Şehir Hastanesi’nde, akciğer damarında kaçak olan ve buna bağlı kalp büyümesi gelişen 34 yaşındaki hastaya, kasık damarından girilerek, kapalı yöntemle akciğer damarına yapay kalp kapağı yerleştirildi. Türkiye’de sayılı hastanede yapılabilen bu operasyon, Güney Marmara Bölgesi’nde ise ilk kez yapıldı.

Halk arasında ’mor bebek hastalığı’ olarak bilinen, ’Fallot Tetralojisi’ isimli kalp hastalığı ile doğan ve bu hastalık nedeniyle bebeklik çağında ameliyat olan 34 yaşındaki Özcan Öter, ilerleyen yaşla beraber nefes darlığı, çabuk yorulma gibi yeni sorunlarla karşılaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’ne müracaat etti. Burada Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu tarafından tetkik edilen hastanın, kalpten akciğere giden damarında darlık ve yetmezlik olduğu tespit edildi. Doktorların ortak kararı sonucu, hastaya kapalı yöntemle ameliyat olması önerildi. Hastanın ameliyatı kabul etmesi üzerine aynı klinikte görev yapan Prof. Dr. Hakan Erkan ve ekibi, yaklaşık bir buçuk saat süren kapalı operasyon ile damara yapay kalp kapakçığı yerleştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ameliyattan kısa süre sonra taburcu olan hasta ise doktorlarına ve hastane yöneticilerine teşekkür etti.

Hasta Özcan Öter’i uzun süredir takip ettiklerini belirten Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu, “Özcan, fallot tetralojisi sebebiyle takip ettiğimiz bir hasta, fallot tetralojisi doğumsal bir kalp hastalığıdır. Bu hastalar erişkin yaşa geldiklerinde akciğere giden damara ait kapakta ciddi yetersizlikler olur ve bu yetersizliğe bağlı kalp yetersizliği şikayetlerinden genellikle muzdarip olurlar. Bu yaşlarda buradaki kapağın müdahale edilmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir. Biz, hastamız Özcan Bey’i poliklinikte gördüğümüzde yaptığımız tetkikler sonucunda kapalı yöntemle perkütan olarak, bu kapağın değiştirilebileceği ile ilgili bir kanaatimiz oluştu. Hastayı da bu konuda bilgilendirdik. Hastamız da bunu kabul etti ve ardından ameliyat işlemini gerçekleştirdik” dedi.

Yapılan bu operasyonun, fallot tetralojisi olan hastalarda modern tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erkan ise, “Bu işlem ülkemizde bazı merkezlerde güvenli ve tecrübeli bir şekilde yapılmaktadır. Biz, Bursa genelinde daha önce yapılmamış olan bu işlemi Bursa Şehir Hastanesi olarak gerçekleştirmiş olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz” şeklinde konuştu.

Ameliyatının başarıyla geçtiğini vurgulayan hasta Özcan Öter ise, “Doğuştan beri bu rahatsızlığım var. Küçükken bir ameliyat olmuştum. Bu ameliyatın ardından düzenli bir şekilde kontrollere geldim. Daha sonra doktorlara akciğere giden damarda sorun olduğunu söylediğimde bir müdahale olması gerektiğini söylediler ve ameliyat kararı alındı. Ameliyat süreci çok güzel geçti. Doktorların desteği çok güzeldi. Allah izin verirse daha da güzel olacak buna inanıyorum. Yoğun bakım sürecinde de gerek hemşire arkadaşlarımız gerek doktorlarımız olsun gayet güzel ilgilendiler. İki gün yoğun bakımda kaldım. Ardından normal bir odaya geçtim. Kendimi şu an iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.