Sağlık hizmetlerinin kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde dünya çapında seviyelendirme kuruluşu olan HIMSS tarafından yapılan değerlendirmeye göre Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi oldu.

Bünyesinde yer alan 600 şirket ve 450 sivil toplum kuruluşu ile küresel çapta bilgi teknolojileri hizmeti sunan HIMMS grubunun uluslararası yetkililerinin Bursa’ya gelerek yaptığı değerlendirme sonucunda EMRAM 22 adı verilen kriterlerin tamamını karşılayan Bursa Şehir Hastanesi, “Dijital Hastane” oldu. Hekimlerin, hastalarına ait bilgilere zaman ve mekân kısıtlaması olmadan güvenli bir şekilde erişebilmesi, konsültasyon süresinde iyileşme, elektronik sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması gibi birçok fayda sağlayacak olan “Dijital Hastane” ile tıbbi ve idari hataları en aza indirecek bir bilişim altyapısının kurulması sağlandı.

Dijital Hastane olma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, özellikle tıbbi cihazların entegrasyonunun yapılmasıyla beraber bilgiye hızlı ulaşma ve bilgi güvenliğini sağlama noktasında önemli adımlar attıklarının altını çizdi. Entegrasyon ile birlikte sağlık kayıtlarına daha güvenilir bir şekilde depolandığına dikkat çeken Doç. Dr. Topal, “Bu da performans izlememize ve bu konudaki değerlendirmemizi daha rahat yapmamıza neden oluyor. Ayrıca tıbbi ve idari hataları en aza indirmemize sebep oluyor. Sağlıkta nicelik ve nitelik olarak daha iyi bir noktaya ulaşmamızı sağlıyor” dedi.

Dünyada ciddi bir network’a sahip HIMSS’in, Bursa Şehir Hastanesi’ni yerinde değerlendirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Topal, “HIMSS dünyada bilgi teknolojisi ve sağlık yönetim sistemlerini en iyi şekilde kullanımını hedefliyor. Bu çerçevede kalite, güvenlik ve maliyet etkinliği iyileştirme yönünde seviyelendirme yapıyor. Yeni kriterlere göre HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi olduk. Bu anlamda gururluyuz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.