Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sanat Çalıştayı’nın sonunda çıkan üretimler, Tayyare Kültür Merkezi’nde açılan ‘Kent, Mekan, Hafıza’ sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve sanatı kentin dört bir köşesine yaymak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 4-12 Şubat tarihleri arasında ‘Bursa Sanat Çalıştayı’ düzenledi. Yenilenen yüzüyle sanata ve sanatçılara açılan Mehmet Âkif Ersoy Kültürevi’nde yapılan çalıştayda, kent, hafıza, mekan temalarında söyleşi, portfolyo değerlendirmesi ve atölyeler gerçekleştirildi. Çalıştayda sanatçılar Serdar Acar, Ahu Akgün, Deniz Aktaş, Cansu Çakar, Gülşah Çalhan, Arda Diben, Yunus Emre Erdoğan, Barış Gençler, Seydi Murat Koç, İrfan Önürmen, Sezin Türkkaya, Derya Ulker, Burcu Yağcıoğlu ve Eda Yıldız yer alarak katkı sundu. Çalıştay sonunda ortaya çıkan üretimler ise Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Kent, Mekan, Hafıza’ sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Türkiye’nin farklı noktalarından gelen sanatçılarla birlikte önemli bir projeye imza attıklarını söyledi. Ortaya çıkan özgün ve farklı duyguların bir arada bulunmasının çok değerli olduğunu belirten Pala, birçok alanda ve birçok mekanda sanat çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sanat Çalıştayı Danışmanı Doç. Dr. Meryem Uzunoğlu, 10 gün boyunca Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nde 14 sanatçı ile birlikte farklı bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi. Etkinlik boyunca Bursa’yı konuştuklarını ve birbirlerinin üretim süreçlerine şahitlik ettiklerini anlatan Uzunoğlu, çalıştaydaki desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti.

Bağımsız sanatçıların çalıştay süresi boyunca ürettikleri eserler, 20 Nisan’a kadar seyirine açık olacak. Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan ‘Çağdaş Sanat Merkezi’nin de ilk koleksiyonu olacak.