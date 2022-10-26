Bursa’da 20 Nisan’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan ve İzmir’de yakalanan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun saklanmasına yardım eden 4 şüphelinin daha adliyeye sevkiyle, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 8’e çıktı.

Bursa’da 20 Nisan’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan ve İzmir’de yakalanan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun saklanmasına yardım eden 4 şüphelinin daha adliyeye sevkiyle, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 8’e çıktı.

Bursa’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’da uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili’de 17 Eylül’de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı. Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

Menemen’de yakalandı

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu’nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir’e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucunda Gündoğdu, 22 Ekim tarihinde İzmir polisi tarafından Menemen ilçesinde yakalandı.

Turuncu kategoride aranıyordu

Cebrail Gündoğdu’nun İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 1 milyon ödülle turuncu kategoride arandığı, MLKP’nin Suriye’de bulunan kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı, 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Buca’da Ceza infaz kurumu personelini taşıyan servis aracına ve 20 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da Ceza infaz kurumu personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı eylemlerinin faillerinden olduğu bildirildi.

Teröristin saklanmasına yardım eden toplamda 8 şüpheli adliyede

Terörist Cebrail Gündoğdu, bu sabah saatlerinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gün içerisinde şüphelilerden 4’ünün adliyeye sevkinin ardından akşam saatlerinde de işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.