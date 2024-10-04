QNB Finansbank, “Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları” kapsamında reel sektör temsilcileri ile bu kez de Bursa’da bir araya geldiBURSA(İGFA) - Bursa reel sektör temsilcilerinin katıldığı "Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları"nda şehirde faaliyet gösteren KOBİ'leri ve diğer işletmeleri dijital dönüşüm ile beraber bekleyen fırsatlar üzerine konuşuldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde baş döndürücü bir hızla gerçekleşen dijitalleşme, sadece teknolojiyi değil, ticaretin ve ekonominin temel yapı taşlarını da kökten değiştirdiğini belirterek, "Artık ticaretin yeni dili dijitalleşme. Şirketlerin ve ülkelerin geleceği, bu dijital dönüşümü ne kadar hızlı kavrayıp ne kadar etkin uygulayabilmeleriyle belirlenecek. Bizler de, dijitalleşmenin estirdiği rüzgarları bir fırsat olarak değerlendirip, ekonomimizi bu dönüşüme uyum sağlayacak şekilde güçlendirmek adına adımlarımızı atıyoruz. Çünkü, değişim rüzgarları sert estiğinde kimileri duvar örer, bizler ise yel değirmenleri yaparak bu dönüşümü yönlendirenlerden olmayı hedefliyoruz. Bizler, dijitalleşmenin hızla estirdiği bu rüzgarları bir fırsat olarak görmeli ve ekonomimizi dönüşüme uyum sağlayacak nitelikte güçlendirecek adımlar atmalıyız" diye konuştu.

Bursa’nın dijital dönüşümde Türkiye’nin lider şehirlerinden biri olduğunu belirten Burkay, “62,1 milyar liralık alım ve 72 milyar liralık satışla e-ticarette güçlü bir konumdayız. Bizler de bu kapsamda E-Ticaret ve Dijitalleşme ile Bilgi İşlem ve Otomasyon Konseylerimizi hayata geçirdik. BTSO olarak hayata geçirilen E-Ticaret ve Dijitalleşme projeleri, Bursa ekonomisine katkı sağlarken, üyelerin teknolojiye en hızlı şekilde adapte olması hedefleniyor. Konsey çalışmalarımız doğrultusunda Bursa’nın ilk, Türkiye’nin ise yedinci e-ihracat konsorsiyumunu kurmak için çalışmalarımızı başlattık. E-ihracat konsorsiyumumuzla Bursa’dan bir e-ihracat devi çıkarma yolunda ilerliyoruz. Ayrıca, BTSO Lojistik AŞ ve Yenişehir Havalimanı'nı daha etkin hale getirerek kargo taşımacılığına önemli bir ivme kazandıracağız. Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm eğitimleri, Model Fabrika Projesi ve TEKNOSAB DATA Center gibi yenilikçi yatırımlarımızla, Bursa’yı dijital geleceğe hazırlıyoruz. Yenilikçi yatırımlarımızla Bursa’mızı büyütmeye ve Türkiye Yüzyıl’ına yakışan bir vizyonla gelişmeye devam edeceğiz.”

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansbank Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları kapsamında Bursa’ya ikinci kez geldiklerini belirterek, “Bursa gördüğümüz en kalabalık salon oldu, Bursa iş insanlarına teşekkür ederiz” dedi. QNB Finansbank olarak sahada olmaya inanan bir banka olduklarının altını çizen Tan, “Müşterilerimizle bir araya gelmeye onları dinlemeye, fikir ve ihtiyaçlarını anlamaya inanan bir bankayız. Dijital Köprü de Anadolu Buluşmaları kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kuruldu. Bugün Tüzel ve Dijital Bankacılığımız ana çatısı olan Dijital Köprü yaklaşık 300 bin kullanıcıya ulaştı. Finansal çözümlerden e-ticarete, insan kaynaklarından yönetimsel çözümlere kadar birbirinden farklı kategorilerde 20’den fazla dijital çözüm sunuyoruz” diye konuştu.