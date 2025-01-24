Polis Akademisi 2022/1 ve 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Mezuniyet Törenini Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa POMEM'deki Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mezuniyet törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile il protokolü katıldı.

2022/1 ve 2023/1. dönemlerinden mezun olan 388 çarşı ve mahalle bekçisi törenle Emniyet Teşkilatı saflarına katıldı.

Bursa POMEM'de düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Bursa'daki 388 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile birlikte toplam 30 bin 927 çarşı ve mahalle bekçisinin Türkiye’nin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğini ve milletin emrinde olacağını söyledi. Yeni bekçilere seslenen Bakan Yardımcısı Sağlam, "Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, etik ilkelerden, ahlaktan ve sizlere daima doğru yolu gösterecek “vicdan pusulanızdan” katiyen ayrılmamalısınız. Adaletle, merhametle ve vicdanla hareket etmelisiniz. Görevinizi yerine getirirken tarafsız ve adil olmalısınız. Vatandaşlarımızın sizlerden beklentisi; sokaklarda, mahallelerde genel kolluğa yardımcı olarak huzur ve güvenliğin sağlanmasıdır. Mahallenin gözü, kulağı ve güven kaynağı olmanızdır. Sadece güvenlikle sınırlı olmadan, her an yanlarında olduğunu hissettirmenizdir" diyerek, mezuniyetlerin kutlu, yolları ve bahtlarının ise açık olmasını diledi.

Daha sonra Emniyet Teşkilatı saflarına katılan yeni mezunlar belgelerini katılımcı protokolün elinden aldılar.