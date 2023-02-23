Bursa’da cinayetten silahlı yağmaya kadar çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı çıkarılıp aramaları bulunan 25 şüpheli şahıs Bursa polisinin 27 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonla yakalandı.

Bursa’da cinayetten silahlı yağmaya kadar çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı çıkarılıp aramaları bulunan 25 şüpheli şahıs Bursa polisinin 27 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hırsızlık suçundan aranan ve hırsızlık suçuna karışmış şahısların yakalanmasına yönelik Bursa merkezindeki 27 ayrı adrese yapılan eş zamanlı şafak baskınlarında aralarında hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan B.Y., kasten öldürme suçundan 23 yıl 6 ay aranması bulunan S.A.L., hırsızlık suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.C.S., hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan M.B., isimli şahıslarında bulunduğu 8 yılla 1 yıl arasında hapis cezasıyla aranan toplam 25 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca fişek ve 4.1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık suçlarından aranan şahısların gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının polis tarafından paylaşılan güvenlik kamera görüntüleri de dikkat çekti. Görüntülerde bir hırsızın gece yarısı bir evin balkonundan içeriye girme anları ile yine bir oto hırsızının park halindeki otomobilin arka camını indirip içeriye girdiği anlar görülüyor. 25 şüpheli şahıs emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.