Bursa Osmangazi ilçe emniyet Müdürlüğü’ne bağlı i Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Bursa Osmangazi ilçe emniyet Müdürlüğü’ne bağlı i Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde hırsızlık, uyuşturucu ticareti, silah ticareti ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 22 adet ruhsatsız tabanca, 150 gram uyuşturucu madde, 30 şişe kaçak içki, 13 tane çalıntı motosiklet ve bisiklet, çok sayıda muhtelif hırsızlık malzemeleri 83 aranan şahıs yakalanırken 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.