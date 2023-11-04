Bursa’da alkollü gece eğlence mekanlarının çok olduğu Nilüfer ilçesinde vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen Bursa Emniyeti gece belirli saatlerde yaptığı şok uygulamalarda suçtan aranan ve üzerinde suç unsuru madde bulunduran kişileri tek tek yakalıyor.

Dün gece saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasında Görükle, Özlüce ve Beşevler bölgelerinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi. Toplam 394 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, 28 adet fişek, 8,5 gr esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan uygulamada 153 araç kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne toplam 21 bin 482 TL idari para cezası uygulandı.