Bursa Özel Eğitim Kurumları Derneği ‘Engel Tanımayanlar’ adıyla Tayyare Kültür Merkezinde farkındalık programı yaptı. Programa bu alanda farkındalık oluşturan kişilerin katılması programa renk kattı.

Bursa Özel Eğitim Kurumları Derneği ‘Engel Tanımayanlar’ adıyla Tayyare Kültür Merkezinde farkındalık programı yaptı. Programa bu alanda farkındalık oluşturan kişilerin katılması programa renk kattı.

Açılış konuşmasıyla başlayan programda Özel Eğitim Dernekleri Başkanı Aydın Koç, amaçlarının özel gereksinimli çocukların yaşam kalitesini arttırıp, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 22 ilinde farkındalık programlarına başladıklarını ve Bursa’da ilk programı yaptıklarını belirtti. Programda Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş ’da engelli bireyler için her türlü fedakarlığı yapacaklarının ve hayatlarını iyileştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi.

Bursa’da başarı sağlamış ailelerin ve öğrencilerin konuştuğu programda yoğun katılımın olması dikkatlerden kaçmadı. Programda kolları olmayıp ağzıyla resim çizen, milli yüzücü Yusuf Akgün’ün hayat hikayesi ve sunumu dinleyenleri etkiledi.

Program plaket takdimi ile sona erdi.