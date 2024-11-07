Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin yanı sıra önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan diğer kreşlerde görev yapacak olan okul öncesi öğretmenlere yönelik hizmet için eğitim programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirilmesi adına ilçenin farklı noktalarında hayata geçirdiği kreşlerde görev yapacak olan öğretmenler, aldıkları eğitim ile hem bilgilerini pekiştiriyor hem de yeni kazanımlar elde ediyor.

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programına katılan öğretmenlere, Okul Öncesi Müfredat Projeleri Uzmanı Derya Şirin tarafından sınıf yönetimi, veli iletişimi, müfredat nasıl yazılır, içerikler nasıl oluşturulur, çocukların öğrenme ve soru sorma becerilerini kazandıracakları projeler nasıl geliştirilir gibi konularda eğitim verildi.

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin yanı sıra inşaat çalışmaları devam edenKüplüpınar, Küçükbalıklı ve Yunuselimahallelerindeki kreşlerde görev yapacak olan öğretmenler, bu eğitimler sayesinde görevlerinde daha başarılı olurken, çocuklara daha iyi bir eğitim verme olanağına da kavuşuyor. 10 gün süren eğitim sürecinde öğretmenlere, kreşlerde neler yapması gerektiği tek tek uygulamalı olarak gösteriliyor.

Hizmet içi eğitim programının içeriği hakkında bilgi veren Okul Öncesi Müfredat Projeleri Uzmanı Derya Şirin, “Bu eğitimlerde öğretmenlerimizi, bir eğitim yılı boyunca neler yapılabileceği konusundabilgilendiriyoruz. Bizim milli eğitim müfredatı doğrultusunda eğitim programlarımız var. Onun dahilindedevam eden temalar üzerinden de bir eğitim programı olacak. Öğretmenlerimize sınıf yönetimi, veli iletişimi, müfredat nasıl yazılır, içerikler nasıl oluşturulur, çocukların öğrenme, merak ve soru sorma becerilerini kazandıracakları projeler nasıl geliştirilir konuları doğrultusunda okul öncesini kapsayan bir eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz 10 gün boyunca devam edecek. Bizlere bu olanakları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a çok teşekkür ederiz.” dedi.