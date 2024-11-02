Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması’na edebiyatseverlerin ilgisi büyük oldu. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra 7 farklı ülkeden de toplam 513 başvuru yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel’in anısını yaşatmak adına düzenlediği 1. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması için başvuru süresi sona erdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmanın konusu ‘Hasan Ali Yücel’in eğitim ve kültür hayatına katkıları’ olarak belirlendi. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Adana’ya kadar Türkiye’nin tüm şehirlerinden başvurunun yapıldığı yarışmaya ayrıca Belçika, Hollanda, Almanya, Kanada, İsviçre, Bulgaristan ve Gürcistan olmak üzere toplam 7 farklı ülkeden de eserler gönderildi.

Gençlere, Hasan Ali Yücel’i tanıtmanın yanı sıra yeni yazarların ortaya çıkmasının da hedeflendiği yarışmada, 513 eser dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.

Jüri üyeleri Doç. Dr. Betül Batır, Prof. Dr. Gökhan Tunç, Prof. Dr. Hülya Taş, Derya Biçer ve Jale Sancak tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler, Hasan Ali Yücel’in doğum tarihi olan 17 Aralık’ta düzenlenecek tören ile açıklanacak. Yarışmada birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 15 bin mansiyon için de 10 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Ayrıca jüri üyelerinin yayımlanmaya uygun bulduğu eserler kitaplaştırılacak.