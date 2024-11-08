Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane’ye gelen küçük öğrenciler, rengarenk boyadıkları elleri ile hatıra panosu oluşturdu. BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin kırsal mahallelerini tek tek dolaşarak çocukları birbirinden güzel kitaplarla buluşturan Gezici Kütüphane’de çocuklar için el boyama etkinliği düzenlendi.

‘Gezici Kütüphaneye Sen de İz Bırak’ adı altında düzenlenen etkinliğe katılan Geçit Mahallesi’ndeki çocuklar, rengarenk boyadıkları elleri ile hatıra panosu oluşturdu. Doyasıya eğlenen miniklere, etkinlik sonunda görevliler tarafından boyama kitabı hediye edildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için düzenlenen eğlence dolu proje için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Ağustos ayında hizmete sokulan Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından çok sevildi. 6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden yüzlerce kitaba ev sahipliği yapan Gezici Kütüphane, hafta içi her gün iki mahalleye gidiyor. Hizmete girdiği günden bu yana toplam 52 mahalleye giden kütüphaneye, şuana kadar 729 çocuk üye oldu.

Üye olan çocuklar, kütüphaneden toplam bin 208 kitap ödünç aldı.