Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde konser düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde anlamlı bir konsere imza attı. Osmangazi Türk Sanat Müziği Korosu, öğretmenler için sahne aldı.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, öğretmenlerin ve müzikseverlerin ilgisi büyük oldu.

Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koro üyeleri, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile öğretmenlere müzik ziyafeti sundu. Konserde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk anısına ve bütün öğretmenler için birbirinden güzel eserler seslendirildi. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, performansıyla alkış aldı. Yaklaşık 2 saat konser süresince eğlenceli saatler yaşayan öğretmenler, yılın stres ve yorgunluğunu bir nebze de olsa üzerlerinden attı.