Gençlerin spor yaparak verimli vakit geçirmelerini sağlamak adına yatırımlarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’ne amatör maçların da oynanabileceği nizami ölçülerde futbol sahası kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediyenin Gündoğdu Mahallesi’nde inşa ettiği futbol sahasındaki çalışmalar son aşamaya geldi.

Toplam 6 bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen Gündoğdu Futbol Sahası, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun şekilde 90x60 ölçülerinde suni çim sahaya sahip. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada, saha çevresindeki korkulukların imalatları da bitirildi. Osmangazi Belediyesi’nin Türk sporunun altyapısına kazandırdığı önemli yatırımlardan biri olarak hizmet verecek futbol sahası, amatör spor kulüplerine ev sahipliği yapacak. Saha yapılacak son rötuşların ve çevre düzenleme çalışmaların ardından hizmete girecek.

Bursa’nın bir spor şehri olduğuna vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Gençlerimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesi adına çaba harcıyoruz. Göreve başlamamızla birlikte ilçemizin gelişimine katkı sağlayan eserler kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Gündoğdu Futbol Sahası da bunlardan bir tanesi. Son düzenlemeleri yaparak önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.