Bursa'da Osmangazi’de kültürel ve sanatsal etkinliklerin yeni adresi olmasının yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerin mutlu başlangıçlara imza atacağı Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim gibi anlamlı bir günde açılışını yaptığı Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu taçlandırıldı.

Bursa’nın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunacak olmasının yanı sıra evlenmek isteyen çiftlerin de mutluluğa ‘evet’ diyecekleri mekan olan Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi, Osmangazililerin hizmetine sunuldu.

Osmangazi Meydanı’nda yer alan Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi’nin açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

“CUMHURİYETİ, BİZLER HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i o kadar sağlam temellere oturttu ki emperyalistler 101 yıldır yıkıp, parçalamaya çalışsa da başarılı olamıyor. Atatürk, 29 Ekim’i tesadüfen seçmedi. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandığında Avrupalılara ve Emperyalistlere Türkiye Cumhuriyeti 5 yıl işgal atında kaldı dedirtmemek için bir gün öncesinde yani 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti. Emperyalistlere, onların anladığı dilde cevap verdi. Nüfusun neredeyse yüzde 99’u okuma yazma bilmeyen, sanayisi olmayan, her tarafı işgal edilmiş bir toplumu kurtardı. Yetmedi, daha büyük hedeflere taşıdı. Bundan sonra da o hedefleri böldürmeyecek, yıprattırmayacak, zaruriyete uğrattırmayacak olanlar da gençlerimiz ve bizleriz. Cumhuriyeti onlar kurdu, bizler de hep birlikte yaşatacağız. Bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

AYDIN: “AZ ZAMANDA ÇOK İŞLER YAPTIK”

Atatürk’ün de dediği gibi ‘az zamanda çok işler’ yaptıklarını ifade eden Başkan Aydın, “Vakit çok hızlı geçiyor. Ülkemiz son 22 yılda büyük bir yıpranma ve tahrip yaşadı. Cumhuriyet değerleri yok edilmek istendi. Cumhuriyetin değerlerini tekrardan yaşatmamız gerekiyor; öyle de yapıyoruz. Gülbahçe Mahallesi’nde gerçekleştirilen fener alayına katıldım. Kalabalık ve coşku, geleceğe dair içimizdeki umudu daha da yeşertti. Bu ülkede ne yaparlarsa yapsınlar içimizdeki Atatürk sevgisini silemeyeceklerine bir kez daha şahit oldum. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolculuğunda Osmangazi Belediyesi olarak 21’nci açılış ve temel atmamızı gerçekleştiriyoruz. 7 ay gibi bir sürede hızlı aksiyon alarak ve eksikleri tespit ederek bunu başardık. Bundan sonra da aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beş yıl dediğiniz, beş gün gibi geçiyor. O yüzden işimiz çok. Bugün açılışını yaptığımız Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi’nin yapılmasında emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursamıza, Osmangazimize hayırlı olsun” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada, Cumhuriyeti ve devrimlerini yaşatmanın önemine vurgu yaparak, açılışlarda emeği geçenlere teşekkür etti. Milletvekilleri Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında gerçekleştirilen kurdele kesimi ile birlikte Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Başkan Aydın ve protokol üyeleri, Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası tarafından gerçekleştirilen Senfonik Türküler Konseri’ni izledi.