Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Osmangazi Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası, Osmangazi Belediyespor Veteran Takımı ile Antalya Masters arasında oynanan açılış karşılaşması ile başladı.BURSA (İGFA)  - 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası’na İzmit, İzmir, Antalya, Manisa, İstanbul ve Bursa’dan toplam 18 takım katıldı.

Erkeklerde 35+ ve 45+, kadınlarda ise 30+ ve 35+ yaş kategorilerinde takımların yer aldığı Türkiye Veteran Voleybol Turnuvası, 3 gün sürecek. Atıcılar Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmasında Osmangazi Belediyespor Veteran Takımı ile Antalya Masters takımları karşı karşıya geldi. 45+ yaş kategorisinde oynan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Osmangazi Belediyespor Veteran Takımı, rakibini 2-0’lık setlerle mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.  

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Aktif sporculuk hayatını sonlandırmış eski sporcuları bir araya getirmek ve tekrar spor yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyona, 10 Kasım’da yapılacak finaller ile sona erecek.

Kaynak: igf