Bursa'da eğitim alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği ‘LGS Hazırlık Kursu’ ile öğrencileri sınava hazırlık sürecinde yalnız bırakmadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ortaokul öğrencilerinin hayallerindeki liseye gitmelerine katkıda bulunmak adına ücretsiz LGS (Lise Giriş Sınavı) Hazırlık Kursu başlattı.

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Gelişim Merkezi ile Emek Yetenek Evi’nde gerçekleşen kurslara katılan öğrencilere, uzman eğitmenler eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, aylık deneme sınavları gibi destekler sağlanıyor. Gençler, sınavda sorumlu oldukları ders ve konularla ilgili derslere giriyor.

Öğrenciler için önemli bir dönüm noktası olan LGS, ortaokuldan liseye geçiş sürecinde kritik bir rol oynuyor. Bu sınav, öğrencilerin akademik yeteneklerini ve bilgi seviyelerini değerlendirmekte ve gelecekteki eğitim yolculuklarını şekillendirmekte önemli bir basamak. Bu nedenle, sınav öncesinde sağlanacak kaliteli bir hazırlık süreci, öğrencilerin başarı şansını önemli ölçüde artırabiliyor. Osmangazi Belediyesi, bu bilinçle hareket ederek öğrencilere kapsamlı bir destek sunmayı ve onların sınav hazırlıklarını en iyi şekilde yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Gençlerin akademik başarılarına katkıda bulunmak ve onları sınavlara en iyi şekilde hazırlamak amacıyla bu kursları düzenlediklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında onlara ve ailelerine bir nebze olsun destek olabilmek adına LGS hazırlık kursumuzu başlattık. Çünkü, gençler bizim geleceğimiz. 15 kişilik sınıflarımızda eğitim gören öğrencilerimiz, akıllı tahta ve akıllı defter sistemiyle eğitimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda ödevlendirme, ödev takibi, aylık deneme sınavları ve öğrenci koçluğu hizmetlerinden faydalanıyor. Şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları hep açık ve aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.