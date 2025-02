Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 7 Şubat'a kadar açık kalacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türk Edebiyatının çınarı Yaşar Kemal’in 57 eserini dört sene içerisinde minyatür sanatına yansıtan Dr. Figen Gürsoy’un ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisini, Bursalılar ile buluşturdu.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyarete açılan sergi, Anadolu’yu; insanını, kültürünü, folklorunu, doğasını, iklimini, bitkisini, duygusunu, tavrını iyi yazmış yazarlardan biri olan Yaşar Kemal’in kitaplarının minyatürlerinden oluşuyor. Yaşar Kemal’in eserlerinden ilham alınarak hazırlanan sergi, sanatseverlere ünlü yazarın dünyasını minyatür sanatıyla keşfetme fırsatı sundu.

Serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, Dr. Figen Gürsoy ve Osmangazili sanatseverler katıldı.

“BU SERGİ YAŞAR KEMAL’İN MİRASINA BİR SAYGIDIR”

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, ‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı serginin açılında yaptığı konuşmada, “Bugün, Anadolu’nun derinliklerinden gelen usta bir kalem ve aydın olan Yaşar Kemal’in tüm kitaplarının minyatür sanatıyla resimlendiği bu eşsiz sergiye ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Yaşar Kemal, yazarlığıyla bir dönemin tanığı olmanın ötesine geçmiş, halkın duygularına, umutlarına ve direnişe ses getirmiştir. Bu sergi, yalnızca bir sanat ekinliği değil, aynı zamanda Yaşar Kemal’in mirasına bir saygıdır. Yaşar Kemal’in eserlerindeki karakterlerin yaşadığı dramlar ve içsel yolculuklar, bugün bile hepimizin yüreğinde yankı bulmaktadır. Yaşar Kemal, dağa, taşa ve suya yazdığı destanlarda, derin insan sevgisini ve haksızlığa karşı verdiği mücadeleyi anlatmıştır. Yaşar Kemal’in eserlerindeki karakterler, cesaretin, halkın ve adalet için verilen amansız mücadelenin bir sembolüdür. Bugün bu sembole çok ihtiyacımız vardır. Açılışını yaptığımız sergi ile birlikte minyatür sanatı ve edebiyatını birleştiren eşsiz bir çalışmaya tanıklık edeceğiz” dedi.

Yaşar Kemal’in eserlerini minyatür sanatıyla buluşturan Dr. Figen Gürsoy ise, “Bu sergi vesilesiyle, yüzlerce insan ile Yaşar Kemal sevgisinde buluştuk. Yaşar Kemal hakkında konuştuk ve Yaşar Kemal ile tanışıklığı güçlendirdik. Henüz Yaşar Kemal ile tanışmamış olanlar, bu sergi ile usta edebiyatçıyı öğrendi. Yaşar Kemal ile güçlendik. Yaşar Kemal, barış adına gündüzü karartanlara karşı geceyi ağartanlardan olmuştur. Sevgiyi azaltanlara karşı, çoğaltanlardan; umudu aşındıranlara karşı yeşertenlerden olmuştur. Bu büyük ustanın yaşamı boyunca yazdığı 57 kitabın her birini bir minyatür resme döndürerek bir seri hazırladım. Bu serinin hedef kitlesi her yaş gurubu olmakla birlikte asıl hedef kitle öğrenciler ve gençlerdir. Genç zihinlerde ve yüreklerde, Yaşar Kemal’e, sanata, resme, minyatür resme ve edebiyata dair bir tohum yerleştirirsek, bu tohum gelecekte eminim ki çok güzel şeylere evrilecektir. Serginin ithafı, Yaşar Kemal’in 102’inci yaşına, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci yaşına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’edir” diye konuştu.

“YAŞAR KEMAL EN KARANLIK YERDE DAHİ ETRAFINA IŞIK SAÇARDI”

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da yaptığı konuşmada, “Yaşar Kemal, edebi yönünün dışında o kadar sevgi dolu bir kişiliğe sahipti ki, çok karanlık ve kasvetli bir yere bile girse etrafa aydınlık saçardı. Bunu yönünü çok ama çok özlüyorum. Bir gün doktor bir hanım, ışık yumağı gibi karşıma çıkarak ben Yaşar Kemal eserlerinin minyatür resmini yapacağım dedi. Yaşar Kemal’in eserlerinde aslında betimleme yoktur. Her bir insan ve her bir doğa unsuru ayrı bir kişiliktir. Bu unsurlar tek başına durur ve o doku içerisinde kendine has bir yeri vardır. Bu tek düzlemi de minyatürden başka ne anlatabilir ki. Dört yıl süren çalışmanın ardından Dr. Figen Gürsoy’un yaptığı çalışmaları görünce bu iş gerçekten böyle yapılırmış dedim. Bugün, burada olmaktan dolayı onur duyduğum bu serginin açılışı vesilesiyle bir kez daha Dr. Figen Gürsoy’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal Sevdalısı Prof. Dr. Kenan Mortan da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Abidin Dino, Yaşar Kemal için ‘Yaşar Kemal sevgi dolu, uzun bir yürüyüştür’ diyor. Bizler, bu uzun yürüyüşün bugün Bursa ayağındayız. Açılışını gerçekleştirdimiz bu sergi, bizleri Yaşar Kemal’in umuda ve güzelliğe olan yolculuğuna çıkartıyor. Bu güzel yolculukta ‘Bu kara gökyüzü ışıyacak başka yolu yok diyen’ Yaşar Kemal’i bir kez daha anıyoruz. O’nun barış türküsünü çağırmaya Bursa ayağından merhaba derken, bu serginin oluşmasında ve burada olmasında emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum.”

‘İnsan Dünyadır Minyatürlerle Yaşar Kemal’in Bütün Kitapları’ adlı minyatür sergisi 7 Şubat tarihine kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, bu süre boyunca Gürsoy’un eserlerini inceleyerek Yaşar Kemal’in edebi dünyasına minyatürlerle tanıklık edebilecek.