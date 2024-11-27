Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliğinde Koreli sanatçılar yaptıkları dans ve müzik gösterisiyle programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Kore ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi artırmak ve Kore kültürünü tanıtmak adına Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen ‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliklerinin son durağı Bursa oldu. Koreli sahne ve performans sanatçıları,yaptıkları dans gösterileri, sahne performansları ve çaldıkları müzikler ile Kore kültürünü en güzel şekilde tanıttı. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Karavan Kore Kültür Günü Etkinliği’ Panorama 1326 Fetih Müzesinde gerçekleşti. Koreli sanatçılardan oluşan Dünya Perküsyon Grubu ‘THE SOO’ ve YeonDanceCompany, üyelerinin birlikte sahne aldığı gecede,katılımcılar Kore dans ve müzik kültürünün tüm örneklerini izleme ve dinleme fırsatı buldu. Koreli sanatçıların yöresel kıyafet ve müzik aletleriyle yaptığı sahne şovları izleyenleri adeta büyüledi. Düzenlenen etkinliği Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü SeungChulJeon, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergis ve Bursalı yurttaşlar katıldı.

“KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Yoğun katılımla gerçekleşen gecede konuşan Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü SeungChulJeon, “Bin yıl önce atalarımız, Göktürk ve Goguryeo halkları komşuydu. Bin yıl sonra, Türkiye'nin Kore Savaşı’na katılması ve zor durumunda Kore’ye yardım etmesiyle iki ülkenin buluşması bir kez daha gerçekleşti.Bu sayede iki ülke, kan kardeşi ülkeler haline geldi. Bu kan kardeşliği, 2002 Dünya Kupası’nda, 2021 Tokyo Olimpiyatları kadın voleybol çeyrek finali maçında, Türkiye'deki orman yangınlarına yardım etmek için Kore vatandaşları tarafından gönderilen 150 bin fidandan oluşan Kore-Türkiye Dostluk Ormanı’nın yanı sıra 2023 Şubat ayında Türkiye'nin güneydoğusunda deprem bölgesine gelen Güney Kore arama kurtarma ekibinin çalışmasıyla pekiştirildi. İki ülke arasındaki yakın ilişkiler devam etti” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinden 66’sında ‘Karavan Kore Kültür Günü’ etkinliğini düzenlediklerini ifade eden Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü SeungChulJeon, “Düzenlenen etkinliklerle, Kore ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi artırmakamaçlanıyor. Kore Kültür Merkezi, ‘En çok Kore tarzı olan şey, en evrensel olan şeydir”inancıyla Kore kültürünün özgünlüğünü küresel evrensellikle birleştirip içerik ve hikayelerle bağlayarak, Kore dalgasının Türkiye'de devam etmesi için çabalamaktadır. Gelecekte de,iki ülke arasında iletişim ve empati alışverişini artırmak ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisini daha da güçlendirmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Gecenin sonunda etkinliğe katılan Bursalı vatandaşlar,Koreli sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.